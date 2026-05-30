「阿里山高山茶」春季優良茶競賽頒獎 買氣熱絡擦亮金字招牌

阿里山高山茶春季優良茶競賽青心烏龍組特等獎一品茶業。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣最大型的茶葉比賽「阿里山高山茶春季優良茶競賽」今天在梅山幸福廣場進行頒獎暨展售會，縣長翁章梁、立委陳冠廷、蔡易餘與梅山鄉長林俊謀等人出席與得獎者分享喜悅。翁章梁強調，茶葉是嘉義山區的重要產業，經大家多年的耕耘努力，已建立起阿里山高山茶這塊金字招牌。

翁章梁表示，嘉縣高山茶種植面積居全台之冠，優良茶競賽不僅是地方年度重要盛事，更深受茶農重視，是對製茶技術與田間管理成果的重要肯定。而每年競賽結果揭曉，都吸引眾多茶葉愛好者關注，紛紛搶購得獎茶，阿里山高山茶受歡迎程度可見一斑。

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阿里山高山茶春季優良茶競賽今年繳茶點數青心烏龍組675點、金萱茶組233點。經嚴謹評選，烏龍組特等獎由梅山鄉瑞里村一品茶業葉怡君獲得，由農會保證收購每斤6萬元；冠軍獎三個由高帝園茶業林淑媛與兒子邱宏仁、邱詩富包辦，頭等獎王宏誠等28名。金萱組特等獎梅山鄉瑞里村王鼎茶業葉瓊玉，農會保證收購每斤2.5萬元；冠軍獎王俊傑、陳得卿、陳星伃及頭等獎王詩雅等13名。

高帝園茶葉林淑媛及邱詩富、邱宏仁母子除包辦3個冠軍獎，另有4個頭等獎及8個金質獎，堪稱這次競賽最大贏家。值得一提的是，高帝園在梅山鄉公所舉辦的高山優良茶競賽中，創下特等獎「九連霸」紀錄；日前成績揭曉由阿里山鄉農會主辦的阿里山春季高海拔優良茶競賽，也獲得特等獎與兩個冠軍獎，可說捷報連連。

高帝園茶業一舉拿下3個冠軍獎，成績亮眼。（記者蔡宗勳攝）

阿里山高山茶春季優良茶競賽金萱茶特等獎王鼎茶園。（記者蔡宗勳攝）

阿里山高山茶春季優良茶競賽金萱茶特等獎王鼎茶園。（記者蔡宗勳攝）

阿里山高山茶春季優良茶競賽青心烏龍組特等獎一品茶業。（記者蔡宗勳攝）

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