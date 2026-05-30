客家工藝節逾百件作品 展現6大生命歷程客家生活智慧

桃園市副市長蘇俊賓（右1）出席「2026客家工藝節」。（記者周敏鴻攝）

桃園市「2026客家工藝節」以「客家生活工藝」為核心策劃客家生活工藝展，在觀音區崙坪文化地景園區展出到明年1月30日，超過百件客家生活工藝作品，以「誕生、成長、工作、成家、入屋、永生」6大生命歷程為主軸，帶領民眾深入認識客家文化蘊含的生活智慧。

桃園市副市長蘇俊賓上午出席「2026客家工藝節」，與喜愛客家工藝的民眾一齊參觀客家百工百業策展，他說，文化如同大樹一般，要開枝散葉就應精準扎根，市府將大師的工藝技巧帶給民眾認識，也帶進校園裡，就盼讓學子們能近距離目睹匠師們精采的手藝，從而理解與學習。

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「2026客家工藝節」透過工藝器物、手作技藝與歲時禮俗呈現，展現客家工藝取材自然、源於生活的文化特質，以協助策展的工藝家曾國棻作品為例，他將纏花融入現代設計，讓纏花除了是傳統婚禮的象徵，更成為現代人生活中的藝術品，相關活動資訊可洽詢桃園市政府客家事務局官網。

「2026客家工藝節」吸引民眾前來觀賞客家生活工藝作品。（記者周敏鴻攝）

「2026客家工藝節」吸引民眾前來觀賞客家生活工藝作品。（記者周敏鴻攝）

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