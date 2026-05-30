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    首頁 > 生活

    東吳大學申請入學成績核算出錯 2系更正錄取名單

    2026/05/30 16:27 中央社
    東吳大學更正政治系、經濟系的錄取名單並重新公告。（圖擷取自東吳大學網站）

    東吳大學更正政治系、經濟系的錄取名單並重新公告。（圖擷取自東吳大學網站）

    東吳大學115學年度申請入學，有2系在放榜後發現成績算錯，重新核算後更正錄取名單，導致部分學生正取變成備取。校方今天致歉，並承諾檢討招生作業機制。

    近日多個社群平台陸續出現貼文，指東吳大學於本月29日臨時公布申請入學榜單，有許多正取的考生變成備取，嚴重影響權益，引發網路熱議。

    東吳大學招生委員會也於29日發布公告指出，影響的學系包括政治系、經濟系，因錄取名單公布後，有考生申請成績複查，經查核發現兩系各有面試委員在分項成績中，誤以權重給分，造成總成績錯誤。

    經還原為百分制成績後重新核算，東吳大學更正政治系、經濟系的錄取名單並重新公告。

    東吳校方今天稍晚回應中央社進一步解釋，面試委員於評分時，誤以各面向權重分數給分，而非依規定給予百分制分數評定，導致總成績計算結果產生誤差。

    經全面清查，目前確認甄選總成績受影響考生為政治學系24人、經濟學系74人。重新核算後，部分考生總成績及排名順序有所調整。

    校方強調，在發現錯誤後，必須以正確成績作為招生依據，唯有回到正確分數，才能保障所有考生的公平競爭權益，這也是處理本案最重要的原則。

    東吳大學已由教務長及各學系主任主動透過簡訊、電話聯繫及寄發紙本說明信，逐一向考生、家長說明事件原因及後續作業程序，同時設置專責窗口提供諮詢。

    對於本次事件造成考生及家長困擾，東吳校方深表歉意，並已啟動招生作業檢討與改善機制，包括強化面試評分教育訓練、建立成績雙重檢核程序及驗證機制，避免類似情形再次發生。

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