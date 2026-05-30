新北市議長盃龍舟錦標賽6/19登場 侯友宜、蔣根煌今率議員祭江點睛

今年度新北市議長盃龍舟錦標賽將於6月19日端午節登場，今（30）日市長侯友宜、議長蔣根煌率領市議會各黨派議員於微風運河廣場成蘆橋下舉行祭江點睛儀式。（新北市議會提供）

今年度新北市議長盃龍舟錦標賽將於6月19日端午節登場，今（30）日市長侯友宜、議長蔣根煌率領市議會各黨派議員於微風運河廣場成蘆橋下舉行祭江點睛儀式。侯友宜說，議長盃年年吸引國內外選手報名，讓新北市增加國際能見度，也盼藉由今日儀式祈求賽事圓滿、台灣風調雨順、國泰民安。蔣根煌表示，今年龍舟賽開幕當晚將首次舉行「微風運河燈光音樂秀」，為盛會增加亮點。

祭江點睛儀式一開始由「集美小天使舞團」帶來舞蹈表演，後續由蔣根煌、侯友宜擔任主祭官進行祭江，隨後兩人與副議長陳鴻源、市議員蔡錦賢、陳永福、李余典、黃桂蘭、李翁月娥、林金結、劉美芳、王威元、石一佑、新北市體育總會榮譽理事長黃志雄等人為龍舟開光點睛。

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蔣根煌說，議長盃龍舟賽是全國最具指標性的年度體育盛事之一，除緊張刺激的水上競技，還有多項端午節主題活動，讓民眾在觀賽之餘能感受民俗節慶的趣味與文化意涵。

新北市議會補充，今年有105支隊伍、近2200位好手參賽，還有許多適合闔家參與的周邊活動，希望民眾一起到微風運河歡度端午連假，詳細資訊可上活動官網查詢。

今年度新北市議長盃龍舟錦標賽將於6月19日端午節登場，今（30）日市長侯友宜、議長蔣根煌率領市議會各黨派議員於微風運河廣場成蘆橋下舉行祭江點睛儀式。（新北市議會提供）

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