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    首頁 > 生活

    圖輯》全國高中儀隊決賽 台南港明高中蟬聯冠軍

    2026/05/30 16:51 記者塗建榮／台北報導
    港明高中儀隊拿下「第9屆全國高級中等學校儀隊決賽」冠軍。（記者塗建榮攝）

    港明高中儀隊拿下「第9屆全國高級中等學校儀隊決賽」冠軍。（記者塗建榮攝）

    國防部30日舉辦「第9屆全國高級中等學校儀隊決賽暨國軍社團成果發表」，經北、中、南區初賽後，全台共有 9所學校晉級全國決賽，頂著30度大太陽，學生們賣力演出，展現各校儀隊特色，最終由台南港明高中奪冠，屏東女中、新興高中分別獲得亞軍及季軍，頒獎時開心尖叫雀躍不已。

    港明高中儀隊拿下「第9屆全國高級中等學校儀隊決賽」冠軍。（記者塗建榮攝）

    港明高中儀隊拿下「第9屆全國高級中等學校儀隊決賽」冠軍。（記者塗建榮攝）

    港明高中儀隊拿下「第9屆全國高級中等學校儀隊決賽」冠軍。（記者塗建榮攝）

    港明高中儀隊拿下「第9屆全國高級中等學校儀隊決賽」冠軍。（記者塗建榮攝）

    港明高中儀隊拿下「第9屆全國高級中等學校儀隊決賽」冠軍。（記者塗建榮攝）

    港明高中儀隊拿下「第9屆全國高級中等學校儀隊決賽」冠軍。（記者塗建榮攝）

    港明高中儀隊拿下「第9屆全國高級中等學校儀隊決賽」冠軍。（記者塗建榮攝）

    港明高中儀隊拿下「第9屆全國高級中等學校儀隊決賽」冠軍。（記者塗建榮攝）

    港明高中儀隊拿下「第9屆全國高級中等學校儀隊決賽」冠軍。（記者塗建榮攝）

    港明高中儀隊拿下「第9屆全國高級中等學校儀隊決賽」冠軍。（記者塗建榮攝）

    港明高中儀隊拿下「第9屆全國高級中等學校儀隊決賽」冠軍。（記者塗建榮攝）

    港明高中儀隊拿下「第9屆全國高級中等學校儀隊決賽」冠軍。（記者塗建榮攝）

    港明高中儀隊拿下「第9屆全國高級中等學校儀隊決賽」冠軍。（記者塗建榮攝）

    港明高中儀隊拿下「第9屆全國高級中等學校儀隊決賽」冠軍。（記者塗建榮攝）

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    港明高中儀隊拿下「第9屆全國高級中等學校儀隊決賽」冠軍。（記者塗建榮攝）

    港明高中儀隊拿下「第9屆全國高級中等學校儀隊決賽」冠軍。（記者塗建榮攝）

    港明高中儀隊拿下「第9屆全國高級中等學校儀隊決賽」冠軍。（記者塗建榮攝）

    港明高中儀隊拿下「第9屆全國高級中等學校儀隊決賽」冠軍。（記者塗建榮攝）

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