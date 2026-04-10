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    首頁 > 生活

    苗栗玉清宮停車場久停亂象 廟方「鎖車」管理恐違法

    2026/04/10 12:01 記者彭健禮／苗栗報導
    玉清宮長期提供廟前廟產土地作為免費停車場，供香客臨停使用，但近年頻遭長期占用，導致參拜香客「一位難求」。（民眾提供）

    玉清宮長期提供廟前廟產土地作為免費停車場，供香客臨停使用，但近年頻遭長期占用，導致參拜香客「一位難求」。（民眾提供）

    苗栗市信仰中心玉清宮長期提供廟前廟產土地作為免費停車場，供香客臨停使用，但近年頻遭長期占用，導致參拜香客「一位難求」。廟方加強管理，近日張貼公告，車輛停放超過24小時，將採取鎖車的管理措施，引發民眾討論，有人質疑廟方此舉恐違法。

    對此，玉清宮總幹事劉基春表示，停車場原為善意開放，卻出現車輛一停數日甚至長期占位的情況，嚴重影響香客權益，經代表會決議並諮詢法律意見後，決定導入管理機制，把車位還給真正需要的香客，並強調「鎖車並非為了處罰或營利」。

    廟方表示，已於停車場周邊設置多達8處明顯告示牌，並採取「先勸導、後鎖車」之漸進式措施。廟方管理人員會先拍照存證，隔日比對是否超時，並張貼提醒單勸導移車；若車主仍未處理，才會進一步鎖車，車主只需親自到辦公室聯繫即可免費解鎖，全程不收任何費用。

    新制上路後，多數民眾表達支持。有香客表示，過去常因車位被長期占用而繞行許久，「現在管理後方便多了」；不過，也有人質疑廟方鎖車行為恐涉法。

    對此，曾任苗栗地檢署主任檢察官之律師張文傑認為，基本上，鎖車的行為，也有可能觸犯刑法第304條的強制罪；另外，因為車主的車子被鎖，如果因此額外支出計程車或其他交通費用，玉清宮也有可能必須擔負民法第184條的侵權行為損害賠償責任，要賠償車主的這些損失。最好的處理方式，還是依法申請停車場設置收費，對玉清宮比較有保障。

    玉清宮為加強管理，公告車輛停放超過24小時，將採取鎖車的管理措施。（民眾提供）

    玉清宮為加強管理，公告車輛停放超過24小時，將採取鎖車的管理措施。（民眾提供）

    玉清宮為加強管理停車場使用，公告車輛停放超過24小時，將採取鎖車的管理措施。（民眾提供）

    玉清宮為加強管理停車場使用，公告車輛停放超過24小時，將採取鎖車的管理措施。（民眾提供）

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