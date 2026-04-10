接住情緒風暴中的青少年，得勝者教育協會今辦工作坊，強化第一線陪伴者的能力。（得勝者教育協會提供）

面對台灣青少年心理困境升高，當情緒無法被理解與接住時，往往可能轉化為對自己或他人的傷害。為強化第一線陪伴者的實務能力，得勝者教育協會今（10）日和逆風劇團、台北市政府社會局合作，在台北市志願服務推廣中心舉辦「SEL社會情緒學習實戰工作坊」，吸引近150名教育、輔導、社工人員及家長參與，聚焦如何在情緒風暴中陪伴孩子「選擇不傷害」。

活動以「陪伴的力量」為主軸，強調將抽象的關懷轉化為具體可操作的方法，協助陪伴者在第一時間接住青少年情緒。開場由逆風少女鄧鄧帶來吉他彈唱，台北市社會局長姚淑文、台北市議員曾獻瑩、得勝者教育協會理事長王美萱及國立台灣大學社工系名譽教授馮燕出席表達支持。

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姚淑文指出，青少年時期的情緒學習與管理是成長關鍵，若缺乏適當引導，不僅孩子承受壓力，家長與同儕也往往不知所措；她也強調，市府近年持續與專業團體合作，將情緒覺察與支持系統帶入校園與社區；曾獻瑩以身為高中生父親的經驗分享，指出情緒表達能力的重要性，並承諾將在議會持續支持社工與情緒教育政策。

王美萱表示，協會成立32年來已服務逾368萬名學生，核心理念是教導孩子「處理那個受傷的自己」，期盼透過工作坊，讓陪伴不再只是口號，而是具體可行的教育工具。馮燕也指出，「溫柔、堅定且平等」的陪伴關係，有助於修復創傷，避免未被處理的情緒轉為更大的社會風險，並呼籲政府持續強化對基層社工的制度支持。

課程內容方面，邀請專家學者林玫君、洪英正及吳姿瑩，分別從青少年隱性孤單、家庭教育及校園實務等面向進行分享；並由洪佳麗與成瑋盛說明如何透過前端預防與後端介入，協助青少年從風險中逐步回到穩定發展的軌道。

王美萱表示，青少年的成長支持來自教育現場、家庭與社會系統的環環相扣，只要陪伴的連結仍在，就有力量讓孩子在情緒風暴中做出「不傷害」的選擇，未來也將持續推動SEL社會情緒學習，強化第一線「重要他人」的實戰能力，為台灣青少年打造更具韌性的情緒支持網絡。

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