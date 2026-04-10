大學推智慧養豬、AI導航避空污 教育部增預算支持盼產業響應

屏科大推動養豬產業永續革命，體現大學社會責任。（屏科大動畜系姜中鳳老師提供）

大學運用學術力量，激盪創意方案為社會問題提供解方！屏科大跨系所打造智慧養豬模式助產業發展、成大團隊從改善民眾健康出發，整合地理資訊與AI建構低空污路線導航系統，都充分體現大學社會責任。教育部長鄭英耀也表示，盼大學能成為解決問題的起點，政府已透過增加年度預算、特別預算200億支持學校發展，也需要產業一起加入，培育更多人才。

隨台灣重返非洲豬瘟非疫區，屏科大推動養豬產業永續革命，以智慧養豬並培育專業人才的計畫，獲得外界肯定。校長張金龍說明，計畫由獸醫學院院長邱明堂主持，跨域整合動畜系、生機系、熱農系等相關農工資源，從缺工與糧食安全出發，導入大數據、生物晶片、智慧省工等創新技術，打造飼養新模式，未來目標成立新創顧問公司，將技術擴散全台及東南亞。

請繼續往下閱讀...

而成大團隊結合空間資訊、衛星、AI等3項元素，透過地理人工智慧方法模擬空氣污染即時資料，並加入導航，可助使用者行走PM2.5濃度較低的路線。計畫核心人物、測量及空間資訊系教授吳治達指出，目前已與環境部、北捷合作，初步發現每次使用該導航系統可減少吸入9%至80%的PM2.5，只是繞個路就可能改善健康，接下來將落實在台南市，未來目標擴及全台。

鄭英耀指出，教育部從107年開始推動USR（大學社會責任實踐），盼大學不只是培養人才，更是解決社會問題的起點，多年下來各校從單點個案，串聯成線，甚至連結地方與民間組織，並與校務發展結合，許多老師帶學生走入偏鄉陪伴孩子、駐點地方找出產業新方向、將研究轉化成為問題解方。

而面對資源限制與複雜挑戰，鄭英耀提到，政府除了提高115年度的預算，還增加了特別預算200億，都是用來支持學校校務治理、人才延攬、產業合作等。鄭英耀並強調，學校發展需要多元外部力量一起加入，盼透過產業以具體實際行動支持，結合自身特色，培育會思考、能真正解決問題的人才。

此2案例均獲得今年遠見USR大學社會責任獎肯定，其中成大更奪下7獎為最大贏家。成大副校長陳玉女表示，把學問跟知識轉化為技術，為社會解決問題，是學校一直在做的事，與社會共存共榮 已經內化為DNA，各領域老師長期經營學術、教學、地方，研究朝地方所需要去幫忙，也因此受到地方信賴，才會一直有機會受到肯定，將持續努力回應社會需求。

成大團隊將空間資訊結合AI應用在空污模擬中，還到小學進行科普教育。（成大提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法