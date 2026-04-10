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    首頁 > 生活

    議員質疑高雄公園給長輩的設施太少 公園處允諾推全齡共融

    2026/04/10 11:51 記者王榮祥／高雄報導
    簡煥宗建議公園設施應朝全齡共融規劃。（記者王榮祥翻攝）

    簡煥宗建議公園設施應朝全齡共融規劃。（記者王榮祥翻攝）

    民進黨籍高市議員簡煥宗今質詢時質疑公園設施的使用年齡層失衡，大多鎖定孩童、青少年，長輩能使用的比例太少。公園處長林燦銘答詢指出，後續會朝全齡共融園區努力，最近的後勁公園相關設施即有相當比例提供長輩。

    簡煥宗說，他觀察到公園內相關器材的適用年齡層比例失衡，例如在九如公園內的老人比小孩多，結果園區設置的樹屋、鞦韆，長輩通常不會使用，即使通用的單槓也設定5到12歲。

    他進一步舉鼓山區為例，部分社區每一百人裡、超過65歲的長輩就超過20人，未來公園改造或新設，應朝全齡共融公園推進，依照區域人口特性，適度調配設施比例，讓高齡者也能充分享受公共空間的多元機能。

    林燦銘答詢說明，市府也注意到這趨勢，目前較新的公園皆朝全齡共融方向規劃，例如後勁公園，後續新的特色公園也會比照。

    簡煥宗建議，除了新的公園，市府應設法盤點既有公園的設施，在更新時根據年齡層適度調配；此外，公園處資料顯示全高雄有65座特色公園，但網路上只列出42座，應儘快更新資料。

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