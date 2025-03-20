中華道家人文協會連續7年捐贈嬰幼兒奶粉 總數達10200罐

新北市社會局長李美珍（中）感謝中華道家人文協會理事長張旖（右）捐贈奶粉愛心不斷。（記者翁聿煌攝）

2025/03/20 13:31

〔記者翁聿煌／新北報導〕中華道家人文協會長期關懷弱勢族群，從2013年起分別於母親節和端午節捐贈蛋糕及肉粽，2019年起更開始捐贈嬰幼兒奶粉，今年已連續7年響應好日子愛心大平台，20日協會加碼捐贈嬰幼兒奶粉1920罐，7年來累積捐贈高達1萬200罐，受益者累計7100人次，讓弱勢家庭嬰幼兒可以補充營養，健康長大。

受贈代表71歲的阿泉及家人今天也到場，阿泉從事抓防漏小工，工作之餘還幫忙帶著1歲的外曾孫，小孩的未成年媽媽與男友生下孩子後，因男方及家人不願接納，只好由女方照顧，媽媽從事美容美髮工作，近日又胃出血住院，因此由外曾祖父阿泉幫忙照顧，阿泉前一陣子也車禍導致腿部骨折，小孩的舅舅接手幫忙分擔，十分辛苦。

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北海岸社會福利中心社工陳炘瑋表示，阿泉一家已由社工服務多年，屬於經濟困難的家庭，因此於半年前就開始提供中華道家人文協會捐贈的奶粉，每月1至2罐，補充幼兒營養需求，另外幫小孩的媽媽申請低收入戶，讓小孩享有社會福利。

中華道家人文協會理事長張旖表示，人生就像旋轉中的木馬，有高有低；而愛也像木馬旋轉的圈圈，可以不斷循環，奶粉屬於高單價的物品，協會希望在孩子的成長過程中，盡一份心力，幫助有需要的家庭，用營養和愛共同灌溉嬰幼兒的成長。

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