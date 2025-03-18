新北副市長、捷運局長拜會談基捷 謝國樑：確定好再報告

新北市副市長陳純敬（右）、捷運局長李政安（左）上午拜訪基隆市政府。（記者董冠怡攝）

2025/03/18 18:32

〔記者董冠怡／基隆報導〕基隆捷運委由新北市捷運工程局主責，基隆市、新北市近期因總經費暴增（從近697億元提高至1261億元）及發包方式等議題產生歧見，並登上媒體版面，新北市副市長陳純敬、捷運局長李政安及副局長鄭智銘等人，今天上午近11點抵達基隆市政府，與基隆市長謝國樑閉門會面。謝會後說，談了蠻多內容，有些還無法確定，但有談到過去的問題，也獲得很多善意回應。

謝國樑下午出席活動時先簡短表示，目前還沒有結論，不過大家都是往好的方向在進行，任何事情確定了以後，再跟大家報告，會比較恰當。

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隨後在市議會臨時會開始前，謝國樑受訪補充，談了蠻多內容，有些還無法確定，故先不便公開，但有談到過去碰到了很多問題，希望新北能夠協助解決，也獲得很多善意回應，未來在討論基捷時，將採北北基共同合作、齊聚討論包括預算、發包施工等相關政策。

謝國樑說，在與中央商討之前，希望北北基一起先談，產生共識後，再來看如何與交通部進行更多溝通，不論現在或是長遠而言，看起來是需要爭取更多的預算，感謝新北市長侯友宜的關心，積極推動中。

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