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    首頁　>　社會

    菲律賓籍山友登雪山圈谷 滑落50公尺山谷受傷

    菲律賓籍山友登雪山滑落50公尺山谷，領隊竟未投保登山綜合險。（雪管處提供）

    菲律賓籍山友登雪山滑落50公尺山谷，領隊竟未投保登山綜合險。（雪管處提供）

    2025/03/21 11:04

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕雪霸高山地區下3月雪，形成一片雪白世界，吸引不少山友。不過，雪霸國家公園管理處今天指出，20日一名菲律賓山友於雪山圈谷不慎滑落約50公尺山谷，所幸傷勢不嚴重。但雪管處一查之後，發現帶領山友的領隊並未幫全隊隊員投保登山綜合險、未具備緊急救護證照，將交由台中市政府消防局依台中市政府登山活動管理自治條例處置。

    雪管處表示，菲律賓籍山友意識清楚且傷勢輕微，先由保育志工協助患者至369臨時營地做初步處置，後由雪霸處保育巡查員、台中市消防局及保七第五大隊共同協助患者步行至七卡山莊休息，再前往登山口離開，昨日晚上約7點完成救援任務。

    領隊未投保登山綜合險 中市消防局依規處置

    但雪管處發現，該隊伍雖申請雪霸處入園許可證，但領隊未具備緊急救護證照，亦未幫全隊隊員投保登山綜合險，將由台中市政府消防局依台中市政府登山活動管理自治條例處置。

    雪管處也說明，該隊伍入園登山前，雪霸處人員已有詳盡告知雪山積雪狀況及相關風險路段，並有做相關勸導暫緩，惟該隊伍仍續行前往雪山。雪霸處再次提醒山友，雪山目前積雪約20公分，積雪將由軟雪轉為硬冰，步道路面將更為溼滑，籲請山友務必備妥雪攀裝備與保暖準備，困難地形請勿勉強通行，確保登山安全。

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