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    首頁　>　社會

    女子燒衛生紙燻黑旅館房門稱「只想嚇警察」 法官採信判無罪

    李姓女子因公共危險案件被起訴，桃園地方法院宣判她無罪。（記者周敏鴻攝）

    李姓女子因公共危險案件被起訴，桃園地方法院宣判她無罪。（記者周敏鴻攝）

    2025/03/21 11:09

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市33歲李姓女子2023年8月8日投宿中壢區一處商務旅館，過了當天上午11點的退房時間，卻未退房還與旅館人員爭執，旅館人員報案、員警到場，李女情緒失控，點燃衛生紙燻黑房門，因公共危險案件被起訴，桃園地方法院今天（21日）宣判李女無罪，法官認為，李女無其他點火行為，供稱只是燒衛生紙，只是要嚇警察，並非無據。

    檢警調查，李女投宿商務旅館，卻未依旅館規定退房，旅館人員前往查看，李女不滿，雙方爆發爭執，旅館人員報警，員警趕來處理過程，李女情緒失控，將精油淋在衛生紙上並點火，火勢將旅館房間的房門被燒黑。檢方認為，李女明明可預見衛生紙為易燃物，點燃即可引發火勢，而在旅館房間內燃燒衛生紙，更易致火勢延燒而危害公眾安全，依公共危險罪嫌將她起訴。

    李女供稱，她因連續2天沒睡覺，為了熟睡才吃安眠藥，後來被旅館人員叫醒，又看到警察，才會情緒失控，「想要點火來嚇嚇警察」，豈料火真的燒了起來，她也大吃一驚，趕忙用浴巾將火勢撲滅。

    桃院今天一審判決李女無罪，法官認為，李女雖有放火行為，但引燃的衛生紙數量甚微且使用精油未檢出易燃液體成分，難認有延燒等危險，不合於「致生公共危險」的構成要件；李女當場配合警方開門入內滅火，且無其他點火行為，她供稱只想要嚇嚇警察等語，並非無據，因此宣判她無罪。

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