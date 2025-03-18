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    雨後濕度高！稻熱病現蹤 農改場：過多氮肥恐病勢加劇

    氣候變化不穩定，稻熱病已經現蹤，台南區農業改良場呼籲做好田間防治。（台南農改場提供）

    氣候變化不穩定，稻熱病已經現蹤，台南區農業改良場呼籲做好田間防治。（台南農改場提供）

    2025/03/18 18:45

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕正值一期作灌溉，氣候變化不穩定，低溫來襲，且降雨後濕度高，稻熱病已經現蹤，台南區農業改良場提醒注意田間防治，也呼籲勿施用過多氮肥避免病勢加劇。

    台南農改場指出，稻熱病菌可危害葉片、稻穗、莖節與葉舌，感染稻穗則造成榖粒不充實；發病初期於葉面上形成褐色或暗綠色小斑點，隨病勢進展，擴大呈紡錘型，病斑周圍呈黃色，中間灰褐色，嚴重時葉片枯萎。

    農改場表示，稻熱病於溼度高時容易發病，當氣溫劇烈變化時，更加嚴重，尤其在施用高量氮肥、密植而通風不良的稻田更容易發生。

    農改場籲請農友密切注意田間稻熱病發生情形，一旦發現病徵，應立即施藥防治，避免病害擴散蔓延；且要依照田區狀況合理化施肥，過多的氮肥易促成植株徒長，葉片柔弱，增加染病的風險。

    農改場建議於葉片出現稻熱病病斑時立即防治，稻熱病防治藥劑，可參考動植物防疫檢疫署的農藥資訊服務網，或農業藥物試驗所植物保護資訊系統

    另外，也可施用非化學農藥誘導抗病資材，中性化亞磷酸1000至1500倍、矽酸鉀1000倍稀釋液等進行防治。

    氣候變化不穩定，稻熱病已經現蹤，台南區農業改良場呼籲做好田間防治。（台南農改場提供）

    氣候變化不穩定，稻熱病已經現蹤，台南區農業改良場呼籲做好田間防治。（台南農改場提供）

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