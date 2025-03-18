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    全台凍蕃薯！今晚冷空氣挑戰寒流 週三北部低溫跌破10度

    未來一週氣溫趨勢。（圖為中央氣象暑提供）

    未來一週氣溫趨勢。（圖為中央氣象暑提供）

    2025/03/18 18:24

    〔記者林志怡／台北報導〕近期全台冷吱吱，今晚起還有強烈大陸冷氣團或寒流開始影響至週四清晨。中央氣象署指出，接下來幾天各地天氣將持續轉晴，也帶來明顯的輻射冷卻作用，週三晚間至週四清晨北部低溫恐不到10度，但週四白天起，白天氣溫就會明顯回暖，週末各地可達25度以上。

    中央氣象署預報員林定宜說明，今晚起將有一波強冷空氣影響台灣，強度可達強烈大陸冷氣團或寒流，並預計持續影響台灣至週四清晨，且因這波冷空氣性質乾燥，接下來台灣各地將逐漸轉晴，下一波水氣預計到下週五才會開始影響台灣。

    林定宜表示，明日北部、東北部、東部整日寒冷，其他地區早晚易冷，中南部日夜溫差大，迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東半部地區、恆春半島有局部短暫雨，大台北平地及中南部山區有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

    此外，林定宜說，這波強冷空氣將持續影響台灣至週四清晨，此前各地天氣寒冷，加上輻射冷卻影響，最低溫預計發生在週三晚間至週四清晨，中部以北、東北部低溫僅9至11度，其他地區約12至15度。

    林定宜指出，待冷空氣於週四白天逐漸減弱後，接下來各地白天氣溫將逐日回暖至下週，週末各地白天氣溫可達25度或以上，下週更可回升至28度或以上。

    另，林定宜說明，週四至週六各地持續轉為晴到多雲的好天氣，僅花東、恆春半島有零星短暫雨；下週一至週二各地天氣都是晴到多雲，但有輻射冷卻影響，各地日夜溫差相當大，可達10度以上，民眾早出晚歸務必注意保暖。

    林定宜也提到，過去台灣年初的最後一波寒流通常落在2月7日至3月24日左右，最早曾在1月4日就結束，最晚則可到4月13日，因此3月中旬還有寒流尚屬正常，提醒民眾接下來仍可能有冷空氣影響台灣，先不要急著收起冬衣。

    定量降雨趨勢。（圖為中央氣象暑提供）

    定量降雨趨勢。（圖為中央氣象暑提供）

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