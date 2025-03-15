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    清查假農戶卻扼殺老農 張嘉郡：勿讓老農成為誤殺犧牲品

    張嘉郡說，老農一生犧牲奉獻，絕非是不務農卻佔農保便宜的投機份子。（資料照）

    張嘉郡說，老農一生犧牲奉獻，絕非是不務農卻佔農保便宜的投機份子。（資料照）

    2025/03/15 16:30

    〔記者劉宛琳／台北報導〕政府大規模清查假農戶，卻導致不少老農喪失農保資格。國民黨立委張嘉郡說，基層農民一生務農，農業部應該照顧老農的晚年，更有不少老農配合政府的能源政策，將農地租借給光電業者，卻反而因此失去資格，大嘆被政府「養套殺」。她痛批，農業部不捍衛農民權益，反讓老農權益被扼殺，呼籲農業部應懸崖勒馬，不要讓基層老農成為被政府誤砍的犧牲品。

    張嘉郡說，政府清查未實際從農的假農戶，目的是照顧真農民，但忽略了基層農民越來越難養活家庭的現實，面對近年萬物齊漲的衝擊以及農村勞動力青黃不接的現況，很多農民被迫要兼差才能養活家庭，誤觸農保清查資格的地雷，何其無辜被政府懲罰。

    張嘉郡說，很多農民向她反映，他們配合政府一生務農，到了老年已經耕不動，中央政府發展再生能源，他們考量年紀與物價飆漲，因此配合政府政策將農地出租給光電業者，如今卻反而被剝奪投保數十年的農保資格，非常無助向她哭喊冤枉。

    她指出，不少老農膝蓋都是傷，面臨農村勞動力青黃不接，加上近年萬物齊漲，肥料、秧苗費全面漲，農作價錢跟不上物價，只能靠兼差賺外快來養活家庭，卻被盯上影響農保資格。

    張嘉郡說，台灣以農立國，老農一生犧牲奉獻，絕非是不務農卻佔農保便宜的投機份子，農業部身為農民的守護者，不協助輔導改善並照顧老農，竟然還配合剝奪農民權益。

    張嘉郡說，她以農地出租給光電業者為例，農民配合政府政策，如今卻成為被政府修理的對象，這對老農來說太不公平，她會協助農民釐清，也呼籲農業部應出面，不能坐視不管。

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