農保清查非扼殺老農 農業部澄清：僅限未滿65歲者

審計部及部分立委要求農業部針對農保進行清查，遭外界質疑扼殺老農，農業部澄清，對象僅限未滿65歲者，老農權益不受影響。（農業部提供）

2025/03/15 20:46

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〔記者吳柏軒／台北報導〕審計部要求農業部清查農保，包含非農保本人卻領取天災救助金，以及將農地出租給光電業者等，遭外界質疑「扼殺老農」等；對此，農業部今（15日）澄清，對象僅限未滿65歲者，老農權益不受影響。

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農業部說，農保資格審查係依審計部通知及部分立委關切「農地出租種電，是否符合實際從農及農保資格」，而進行資格清查。

農業部更強調，這次農保清查對象僅限未滿65歲者，老農權益絕對不受影響，也沒有部分新聞所稱「養、套、殺」情形。也統計雲林縣清查總人數為3204人，非報載逾5千人。

農業部說，這次的2項資格補正，一是因應審計部113年審核通知，部分被保險人可能存有出租農地，本人未實際耕作情形；二是因應立法院審議農業部預算，指出「農地出租種電，是否符合實際從農及農保資格」。因此，農業部除函請農會辦理資格確認外，同時也發函說明相關配套措施，確保實際耕作農民權益不受影響。

農業部進一步說明，實際從事農業生產者才能參加農保及領取天然災害救助，這次是審計部比對農保被保險人加保土地，與農業天然災害救助清冊，發現部分被保險人加保農地由他人領取天災救助，存有出租予他人耕作，致被保險人實際可自行耕作農地面積不符加保規定情形。

這次農保清查也有配套措施，農業部說，除了對象僅限未滿65歲之外，被保險人若與申請天災補助者的配偶、直系血親或一親等直系姻親關係時，也不用退保，如土地是爺爺領天災救助，孫子可繼續參加農保；以及有其他從事農業生產土地，經審查符合規定，也可繼續加保。而審查不合格退保者，經補正可重新加保、原年資合併計算。

農業部還說，針對加保農地設置光電設施的被保險人，農會將會同鄉（鎮、市、區）公所人員辦理現地勘查，經認定其從事農業生產的面積符合規定，加保資格也不會受影響。農會將依現況事實認定，並非名冊內的人都會被退保。

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