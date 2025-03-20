張顯耀涉《反滲透法》起訴書曝光！郭台銘曾上書習近平「願意俯下身子成為墊腳石」

今天傳出一份未曝光的起訴書內容，揭露郭台銘曾透過張顯耀草擬上書習近平文件，希望與中國簽定「永久和平協議」，還強調「願意俯下身子成為習近平徹底和平解決台海問題從而榮膺諾貝爾平和獎的墊腳石」。（資料照，本報合成）

2025/03/20 14:20

〔記者蔡清華／高雄報導〕前年總統大選期間，前立委張顯耀被控受中國指示力促「郭柯配」被依反滲透法罪嫌起訴。今天傳出一份未曝光的起訴書內容，揭露郭台銘曾透過張顯耀草擬上書習近平文件，希望與中國簽定「永久和平協議」，還強調「願意俯下身子成為習近平徹底和平解決台海問題從而榮膺諾貝爾平和獎的墊腳石」

起訴書指出，張顯耀明知國民黨已於2023年5月17日正式徵召侯友宜為國民黨總統候選人，中國為介入並操縱台灣總統選舉結果，藉由滲透來源指示張顯耀配合拉抬當時擬參選人郭台銘聲量，促使國民黨將原總統參選人侯友宜撤換，改由郭台銘代表國民黨參選總統並搭配前民眾黨主席柯文哲作為副總統人選，促成「郭柯配」。

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張顯耀於2023年8月4日召開「2024台灣總統大選與中美關係的互動與影響」論壇，並召開記者會接受媒體採訪替郭台銘宣傳。又發布「若郭台銘與柯文哲合作參選，3組候選人支持度：賴清德35.64%、郭柯配34.8%、侯友宜17.4%」之民調，並表示：郭台銘是未來在野力量整合的關鍵，如果郭台銘與柯文哲合作，郭柯配的民調將與賴清德不相上下。

根據未曝光的起訴書內容，2023年9月6日張顯耀傳一份名為「2024臺灣總統選舉的變數與可能發展」的文件給郭台銘，提及「郭台銘參選宣言是台灣參選人中與大陸最契合的聲音」；同時陳述郭希望簽定永久和平協議，願意俯下身子成為「 」徹底和平解決台海問題從而榮膺諾貝爾平和獎的墊腳石，「 」似是刻意避諱習近平名字。

最後結語為：尊敬的「 」做為一個父輩都是外省人的炎黃後代，…希望相關部門發揮作用，使泛藍陣營不做親者痛仇者快之事，讓2024真正成為兩岸發展的新起點。檢方認定該份文書內容係給習近平，並由張顯耀幫郭台銘背書。

郭台銘隔天將修改後的文件電子檔透過通訊軟體「SIGNAL」回傳給張顯耀，並在訊息中指示張顯耀也在文件上簽名。之後張顯耀再將該份文件轉交中國軍方或周曉峰等中國高層，以書面方式背書宣誓在台支持郭台銘參選活動。事後，張顯耀與中華致公黨副主席徐少東曾在電話中討論此事而遭檢方掌握。

前立委張顯耀被控接受中國指示，於總統大選時力促郭柯配，被依涉犯反滲透法起訴。（資料照）

今天傳出一份未曝光的起訴書內容，揭露郭台銘曾透過張顯耀草擬上書習近平文件，希望與中國簽定「永久和平協議」，還強調「願意俯下身子成為習近平徹底和平解決台海問題從而榮膺諾貝爾平和獎的墊腳石」。（記者蔡清華翻攝）

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