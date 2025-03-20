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    郭台銘曾上書習近平「願俯身當墊腳石」 因他偷錄音東窗事發！

    鴻海創辦人郭台銘。（資料照）

    鴻海創辦人郭台銘。（資料照）

    2025/03/20 17:46

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕前立委張顯耀被指控受中國指示，在大選期間力促「郭柯配」，被依反滲透法起訴，今天（20日）傳出一份未曝光的起訴書內容，揭露鴻海創辦人郭台銘曾透過張顯耀草擬文件，上書習近平尋求支持，並強調願俯身當習近平解決台海問題，進而榮獲諾貝爾和平獎的墊腳石。這件事之所以被檢方掌握，竟與中華致公黨副主席徐少東有關。

    這份此前未向外界曝光的起訴書指出，中國為介入並操縱台灣總統選舉結果，2023年6月指示張顯耀，去幫忙拉抬也想角逐總統大位的郭台銘聲量，促使國民黨將當時已提名為總統參選人的侯友宜換掉，讓郭台銘與前民眾黨主席柯文哲組成「郭柯配」。同年8月，張顯耀特地發布「郭柯配」與賴清德不相上下的民調，宣稱郭台銘才是在野力量整合的關鍵。

    檢方還掌握到，同年9月6日張顯耀傳了一份名為給「2024臺灣總統選舉的變數與可能發展」的文件給郭台銘，內文提及「郭台銘發表金門和平宣言，特別提出在金門設立兩岸談判會址，將台海問題內政化，是迄今為止台灣參選人與大陸最相契合的聲音」、「郭台銘希望簽訂永久和平協議，願意俯下身子成為『』（指習近平，疑遵循中國古代書信禮儀，刻意避諱習近平名字，改用「」取代）徹底和平解決台海問題從而榮膺諾貝爾平和獎的墊腳石」。

    隔天（2023/9/7）傍晚，郭台銘將修改（簽完名）後的文件電子檔透過通訊軟體「SIGNAL」回傳給張顯耀，並在訊息中指示張顯耀也在文件上簽名。之後張顯耀將該文件轉交中國軍方或周曉峰等中國高層，以書面方式背書宣誓在台支持郭台銘參選活動。

    據《菱傳媒》報導，這件事之所以被檢方掌握，是因為張顯耀與郭台銘處理好相關事宜後，隨即在同一天晚間7點多打電話給中華致公黨副主席徐少東時說到這件事，還稱郭台銘指示該文件只給「老大」，但全部對話過程被徐少東以另外一支手機偷偷錄音，檢方另案偵辦徐少東時該手機遭查扣，才東窗事發。事後張顯耀應訊供稱，郭台銘口中的「老大」指的就是習近平。

    這件事隨即讓網路輿論炸鍋，政治工作者周軒稍早在臉書分享該消息，隨即湧入數千名網友關注，「這些賣國賊為了自己的權力慾望，要葬送2300萬同胞的未來！」、「這麼愛中國，何不去中國？硬要拖著台灣一起去死」、「這不是叛國，什麼是叛國？」、「賣國賊離大家都很近」、「可恨的通敵內賊」、「太噁心了！賣台垃圾！」、「不知道郭台銘原來可以狗腿成這樣，真可恥！」、「天佑台灣這些人還好沒有選上！」、「現在跪舔已經不夠了，要趴著舔！」

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