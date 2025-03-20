內政部約談逾40人疑領中國身分證 劉世芳證實：14人被廢止戶籍

內政部長劉世芳今表示，經跨部會審查後，已有14人被廢止戶籍。（記者李文馨攝）

2025/03/20 17:51

〔記者李文馨／台北報導〕中國籍配偶劉振亞鼓吹武統遭廢止居留許可，經常拍片宣傳武統的中配「小薇」、「恩綺」也被移民署約談。內政部長劉世芳今（20）日表示，目前查證相關案件約有40多人，經過跨部會審查後，已有14人被廢止戶籍，但不全是中配；常務次長吳堂安受訪補充，14人是指「國人」擁有中國身分證。

劉世芳表示，移民署依法行政、完全沒有脫離國家公務員應該處理的各項事項。對於亞亞的行政處分，內政部從來沒有變動，很遺憾的是，亞亞在網路上的言論昨是今非，他們無法肯定哪一項才是對的，但行政處分一旦做出就不會改變。

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劉世芳表示，行政處分給予當事人10天內自行離境的期限，超過則將強制離境，所以內政部強調是10天內，但具體日期無法告知，因為這取決於當事人何時購買機票。站在公務機關立場，台灣是法治國家，他們希望以亞亞安全離境為原則，因此內政部無法告知她何時離境。

劉世芳說明，目前查證中的對象大約是40多人，經過移民署依相關規定，並與其他部會進行跨部會審查後，已通報戶政事務所並廢止當事人戶籍者有14人。吳堂安會後則補充，14人不是中配，而是講「國人」有展示有中國身分證的，其他26人還在持續查證中。

在行政處分方面，法制處長鄭信偉表示，內政部按照《大陸地區人民在臺灣地區停留及居留許可辦法》第14條第4款規定，將依親停留許可廢止，廢止後，再依據《兩岸人民關係條例》第18條第1項第2款規定，要求她在規定時間內出境，根據《行政程序法》第110條，在送達當事人後就已經生效。

媒體詢問，國人遭廢止戶籍後有何影響？吳堂安表示，喪失中華民國戶籍後沒有身份證，相關權利包括健保身份等都會受影響，內政部也會通知衛福部、外交部等相關單位。至於未來是否能恢復？吳堂安說，「這並不容易」，必須依照相關規定辦理，且也會進行審查。

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