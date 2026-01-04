委國中製防線癱瘓！「11名嘴」言論遭挖出 林智群：大型翻車現場

退役少將栗正傑過去挺委國的言論，遭林智群翻出來打臉。（擷取自林智群臉書）

美國總統川普昨（3）日下令突襲委內瑞拉，並活捉總統馬杜羅夫婦，而委內瑞拉軍方斥巨資引進的中國防禦體系，也在1小時22分鐘內就癱瘓。對此，律師林智群整理了「11名」吹噓中方實力，而遭到打臉的名嘴們。

針對中國形同虛設的反隱形雷達，林智群今（4）日於臉書粉專表示，「整理一下這次翻船的名嘴。」總共11名分別為，1.唐湘龍：「如果中國對美國說委內瑞拉是我的朋友，叫你不要動，這對美國來講，就會有很大的壓力。」

2.楊永明：「你能不能達到你把馬杜羅抓起來？⋯印巴空戰還不算中美交手，這次如果美國動手，就算是中美對決，你小小的損失，就會變成大大的挫敗。」

3.呂禮詩：「美國的戰力早就不能跟上一個世紀相比。」、「委內瑞拉這個JY27雷達，連F22都偵搜得到，更不用說F35了。」

4.栗正傑：「委內瑞拉有500枚防空飛彈，對美軍來講就很麻煩。」

5.郭正亮：「委內瑞拉地面部隊有20萬，你美國要派多少人上去？美國有蘇聯戰鬥機，美國如果要搶攻，它一些船艦也是會被打掉。」

6.苑舉正：「這個游擊戰打起來的話，會給美國很大的麻煩。」

7.賴岳謙：「馬杜羅表示他用華為，美國竊聽不到他的電話，因此影響美國國家安全，奉勸190幾個國家，趕快用華為，你就可以維護你的國家安全。」

8.帥化民：「這次美國看起來聲勢浩大，卻遲遲不敢動手！你敢不敢登陸？」、「中國給的應急，讓福特號揣揣不安啊！」

9.謝寒冰：「美國不敢登陸，頂多長期騷擾，美國船艦調度捉襟見肘，時間久了，它就會離開了。」

10.周錫偉：「委內瑞拉比越南強10倍啊！中國在委內瑞拉投資石油，它要保護它的石油，會讓美國你隨便去打嗎？」、「現在我就可以證明我中國武器贏過你美國武器了。」、「中國跟俄羅斯的武器都進去了，你這場仗你打得贏嗎？」

11.介文汲：「馬杜羅他也有他的軍事實力，他不是省油的燈，他也有反抗的能力。」

最後，林智群還以「中天11傻」、「大型翻車現場」等言論，嘲諷這11位名嘴。

