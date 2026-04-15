李貞秀爆破民眾黨！黃國昌怒反擊：說話前後矛盾「謊言被戳破後改口」

民眾黨主席黃國昌批前立委李貞秀一再說謊、說詞前後矛盾。（記者翁聿煌攝）

民眾黨主席黃國昌15日針對前不分區立委李貞秀的連環爆料作出回應，黃國昌指李貞秀一再說謊、說詞前後矛盾，他表示，李貞秀本來說沒拿錢，現在又承認有拿錢，完整的會議紀錄已經交給中評會，他認為民眾黨還有更重要的事，盼大家不要再浪費時間在李貞秀身上。

黃國昌15日在競選總部舉行防治校園毒品政策記者會，被問到李貞秀的連環爆料，黃國昌指出，李貞秀連日參加綠媒的政論節目，面對以往謾罵她的名嘴，李貞秀沒有選擇站出來捍衛中配的參政權，卻在綠媒上自爆，「她這麼做，對她自己、對所有的中配真的好嗎？」

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黃國昌說，大家只要回去看她之前講的話，就會發現，對於這種一而再、再而三的說謊，比對她自己說過的話就知道，請她講清楚，到底有沒有要錢？之前不是說沒有？謊言被戳破了以後現在改口，要把責任推到別人身上，這些謊言其實不困難去分辨。

黃國昌說，擔任民意代表，最重要的是完成選民的託付，回應支持者的期待，這才是民眾黨認為最重要的事，他一向對於曾經共事過的同事不會有超過事實的情緒反應，他以後不會回應李貞秀的問題，選擇把時間花在做重要的事情，回應支持者的期待之上。

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