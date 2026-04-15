李貞秀轟高虹安「民眾黨罪人」再爆其男友月領50萬還A助理費「不要臉」

新竹市長高虹安（左）、中配李貞秀（右）。（資料照）

民眾黨中評會13日開除中配不分區立委李貞秀，黃國昌還強調不容許李要求黨內補償她立委任期薪水。李貞秀昨（14日）上《前進新台灣》節目，痛批新竹市長高虹安是「台灣民眾黨的罪人」、「她男朋友每個月拿永齡基金會50萬，還去拿助理費的錢」。

李貞秀在14日上《有話鏡來講》直播節目中表示，高虹安這個名字好像不能在民眾黨內被提起，為什麼罵高虹安就會變成民眾黨的罪人？怒轟高虹安的種種行為都會造成民眾黨傷害「她男朋友每個月拿永齡基金會50萬，還去拿助理費的錢」這種行為「這麼不要臉」。

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李貞秀透露當初要選竹北市長的內幕，坦言原本有意願代表黨參選竹北市長，而且自認有勝算，最終被黨內安排卡位而未出線，黨中央僅告知「有人要選，你來選議員就好」，自己只能被動配合。

李貞秀坦言，自己當時參與檢舉高虹安是為了保護民眾黨與其支持者，並非為了個人政治利益才檢舉，質疑黨內處理雙重標準「為什麼有的人可以等判決，有的人卻被直接處理」。

李貞秀強調，自己除了捐款、募款、還借錢給志工過「最多一筆借到50萬」，甚至常常請客「很多人都去我家的餐廳吃過飯」，自認對民眾黨付出很多。

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