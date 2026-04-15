為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    李貞秀轟高虹安「民眾黨罪人」再爆其男友月領50萬還A助理費「不要臉」

    2026/04/15 10:12 即時新聞／綜合報導
    新竹市長高虹安（左）、中配李貞秀（右）。（資料照）

    新竹市長高虹安（左）、中配李貞秀（右）。（資料照）

    民眾黨中評會13日開除中配不分區立委李貞秀，黃國昌還強調不容許李要求黨內補償她立委任期薪水。李貞秀昨（14日）上《前進新台灣》節目，痛批新竹市長高虹安是「台灣民眾黨的罪人」、「她男朋友每個月拿永齡基金會50萬，還去拿助理費的錢」。

    李貞秀在14日上《有話鏡來講》直播節目中表示，高虹安這個名字好像不能在民眾黨內被提起，為什麼罵高虹安就會變成民眾黨的罪人？怒轟高虹安的種種行為都會造成民眾黨傷害「她男朋友每個月拿永齡基金會50萬，還去拿助理費的錢」這種行為「這麼不要臉」。

    李貞秀透露當初要選竹北市長的內幕，坦言原本有意願代表黨參選竹北市長，而且自認有勝算，最終被黨內安排卡位而未出線，黨中央僅告知「有人要選，你來選議員就好」，自己只能被動配合。

    李貞秀坦言，自己當時參與檢舉高虹安是為了保護民眾黨與其支持者，並非為了個人政治利益才檢舉，質疑黨內處理雙重標準「為什麼有的人可以等判決，有的人卻被直接處理」。

    李貞秀強調，自己除了捐款、募款、還借錢給志工過「最多一筆借到50萬」，甚至常常請客「很多人都去我家的餐廳吃過飯」，自認對民眾黨付出很多。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播