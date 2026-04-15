白沙屯媽祖進校園看小朋友 停駕「禮義廉恥」網驚呼：在教我們做人

粉紅超跑停駕田尾國小司令台「禮義廉恥」四字前。（擷取自白沙屯拱天宮/臉書）

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香隊伍，今日（15日）清晨從彰化員林起程續往南行。媽祖鑾轎在行經彰化田尾國小時，無預警轉進校園，最終停駕於刻有校訓「禮義廉恥」的司令台前，引發網友熱烈討論，直呼：「媽祖婆在教導我們做人的基本道理！」

白沙屯媽祖進香活動進入第4天，今天清晨5點從大村鄉「中華賓士」員林展示中心起駕，到台一線與員林大道路口時，上演「擇路大戲」，究竟要往員集路的社頭、田中而去，還是往永靖、北斗，鑾轎一度遲疑6次，最後選擇北斗。

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今天上午7時許已來到田尾鄉，剛好正值上學時間，田尾國小外已有不少學生舉牌歡迎。鑾轎在校門口擺動許久後，突然轉身衝進校園，現場師生情緒激昂、歡呼不斷。校長陳永堂隨即帶領全校師生於操場排隊，一圓「鑽轎底」的心願。

最讓信眾津津樂道的是媽祖鑾轎最後選在司令台前停駕，而停駐位置後方正是牆上醒目的校訓「禮義廉恥」四個大字。這一幕被隨行人員拍下上傳至「白沙屯拱天宮」官方臉書後，短時間便吸引5000多人按讚。

許多網友紛紛留言表示，「停在好地方、教世間人知道要有禮義廉恥真是棒極了！」、「媽祖婆在教導我們做人，不要忘了「禮義廉恥」。我們從自身做起，不要忘了初衷！」、「媽祖婆在教現代的人，做人的基本道理，不忘初心」。

彰化縣田尾國小師生排隊鑽轎底。（擷取自白沙屯拱天宮/臉書）

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