今微弱鋒面通過北台轉陰降溫 週五另一波鋒面接近天氣更不穩定

今微弱鋒面通過，桃園以北、北海岸及東北部地區多雲到陰局部有短暫陣雨，其他地區維持多雲到晴。（資料照）

今（15）微弱鋒面通過，桃園以北、北海岸及東北部地區多雲到陰局部有短暫陣雨，竹苗及東部地區也有零星短暫雨發生，其他地區維持多雲到晴；預估週五（17日）另一波鋒面接近，週末天氣較不穩定。

天氣風險公司分析師黃國致指出，微弱鋒面接近，桃園以北、北海岸及東北部地區陰有短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。週四（16日）環境水氣仍多，北海岸及東北部地區仍為多雲局部有短暫雨天氣，中部以北地區局部有零星降雨，其他地區多雲偶晴，午後各山區及近山區局部有短暫陣雨發生機會，會前往山區的朋友多留意天氣變化。

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氣溫方面，這兩天北部及東北部地區日間高溫約27至31度，低溫約22至24度；中部地區日間高溫約29至32度，低溫約22至24度；南部及東南部地區日間高溫約29至32度，低溫約23至25度。白天各地溫暖偏熱，西部地區日夜溫差較明顯，早出晚歸民眾建議帶件薄外套避免著涼。

週五另一波鋒面接近，桃園以北及東部地區多雲時陰局部有短暫陣雨，竹苗及恆春半島偶有零星降雨發生，其他地區仍以多雲到晴為主，午後山區同樣有零星短暫陣雨發生機會。週末（18至19日）受鋒面通過及東北季風南下影響，週六天氣較不穩定，中部以北、東部、恆春半島及中部山區多雲到陰有局部短暫陣雨，其他地區多雲。

氣溫方面受冷空氣影響北部及東北部地區轉涼，高溫降至24至26度，其他地區高溫略降1至2度；下週一、二（20-21日）東北季風逐漸減弱，北部及東北部氣溫也逐漸回升，降雨趨緩但迎風面東部及恆春半島仍有局部短暫陣雨，其他地區回到多雲至晴午後山區有局部短暫陣雨的天氣型態。

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