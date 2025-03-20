「剴剴案」昔缺席臨時會今發文蹭 網怒出征鍾沛君：想選立委？

1歲男童「剴剴」遭保母虐死案昨天第4度開庭，近千名群眾集結要求修法嚴懲。（資料照）

2025/03/20 14:09

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕1歲男童「剴剴」遭保母虐死案昨天第4度開庭，近千名群眾集結要求修法嚴懲。國民黨台北市議員鍾沛君昨日發文稱去年4月台北市長蔣萬安針對剴剴案提出專案報告，她就提出兩項具體要求。網友們看到貼文後紛紛怒轟鍾沛君「你先出來譴責王育敏跟蔣萬安就信你三分」、「反串仔，這麼努力想選立委哦」。

鍾沛君昨日在臉書PO文表示，去年4月台北市長蔣萬安針對剴剴案提出專案報告，當時就提出2項具體要求：一是社工人數與訓練，增加訪視員與社工的訪視次數之餘，需要提高待遇與員額，該加薪就加薪，該補貼就補貼；二是保母評鑑，加強考核，不能只是資格審，一定要實質審，且加入更多心理與人格評鑑，10個月後的今天，我要求社會局逐項交代進度，報告如下。

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鍾沛君列出關於增加訪視員訪視次數進度：台北市社會局已提高居家托育人員提升探訪頻率，全面盤點市內居家保母收托兒童情形，包括全日托、夜托，及長期收滿三名以上兒童的托育人員，將訪視次數由原法訂一年四訪，改為一年六訪。

鍾沛君指出，關於增加訪視員待遇福利進度：台北市社會局已於113年7月1日起調整訪視員薪資，起薪比照社工標準，並訂有每年考核調薪機制，穩定居托中心人力提供訪視服務。

鍾沛君續指，保母評鑑應有明確標準，評鑑納入心理鑑定，且心衛諮詢課程應常態化進度：台北市社會局已與台北市志玲姊姊慈善基金會合作，舉辦居家托育人員工作坊，透過專業諮商師帶領，讓托育人員學習抒發工作壓力源，提供心理諮商資源。工作坊將在今年持續辦理，預計4月至9月，規劃12場工作坊。

網友們看到貼文後紛紛留言「演技不大好喔」、「可以請你提醒一下王育敏，平常愛作秀遇到剴剴事件就無消無息，包庇自己兒福聯盟裝死到底耶」、「妳忘了自己也是護航萬安讓議會流會的三人組之一嗎？」、「不用再作秀了，當初不進議會開臨時會，昨天聲援群眾多又可以讓你出來蹭了嗎」、「心髒的立委走到哪裡都是髒的，難怪國民黨被人看不起，利益、權利，果然高知識分子變成了一個虛偽的人，虧妳還是人母，德不配位最佳寫照，也祝妳的小孩不要遇到這種事情」、

台北市長蔣萬安。（記者方賓照攝）

台北市議員鍾沛君。（資料照）

網友留言。（圖擷取自鍾沛君 臉書）

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