徐巧芯借區民活動中心北市府挨批雙標 民政局：合法使用

國民黨立委徐巧芯。（記者劉信德攝）

2025/03/20 14:06

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市國民黨立委徐巧芯罷免案已進入二階連署，罷團「剷除黑芯」控訴想借用公園場地但遭到刁難；不過如今卻爆出徐巧芯助理從3月至6月借用松信區的區民活動中心，市府挨批雙重標準。徐巧芯助理從3月17日並一直持續至6月31日全部登記借用，北市民政局今（20）日證實，該名助理的確多次申請，但均依照合法規定使用，除非自行申請終止租用，否則後續仍可繼續申請。

以信義區三張區民活動中心為例，徐巧芯辦公室助理胡姓男子從3月17日至31日不分平日、假日全部登記借用，並一直持續至6月30日。對此，台北市民進黨議員何孟樺怒批，公園處因申請內容相同而把不同的申請人視為廣義的同一申請人，但同一個市府的場地，居然有兩套標準，徐巧芯的助理可以借好借滿，罷免團體不同人申請卻要被拒絕？

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據了解，目前已知松信區有7處場地被胡姓助理借走，另依據區民活動中心場地收費基準表，單一時段從350至450元計價，同時加上保證金，僅這週末的場地費至少須付3萬餘元。

民政局證實，胡姓助理的確多次登記租用場地，但期間均依合法規定、手續提出申請，並有繳付租金，除非他自行申請終止租用，否則後續仍可依規定繼續辦理。

民政局說明，北市各區公所均依據「臺北市區民活動中心設置管理要點」出借區民活動中心空間，凡依規定提出申請者，經區公所核定，並依區民活動中心收費基準表繳納場地使用費後，均可使用該場地。

實際查詢北市區民活動中心場地使用情形，以信義區三張區民活動中心為例，發現徐巧芯辦公室助理胡姓男子從3月17日至31日不分平日、假日全部登記借用，並一直持續至6月30日。（記者劉詠韻翻攝）

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