17人登奇萊東稜1死16受困空勤今馳援 山友曝驚險過程「全隊冷到失溫」

奇萊東稜山難17人隊1死，今天上午由直升機分三趟將隊員和大體送下山。（記者花孟璟攝）

2025/03/20 13:49

〔記者花孟璟／花蓮報導〕來自高雄的登山團一行17人含3名協作15日出發，預計6天走奇萊東稜，20日岳王亭下山，但第2天天氣驟變，其中58歲李姓山友落隊，第3天早上被發現時已倒在山徑上明顯死亡，今天上午由空勤直升機載運下山，由於山區雪厚至少2、30公分，加上隊友均無雪地裝備，因此16人加上大體分三批上午由直升機載送至花蓮，以防止二次山難。

把握上午山區雲層破口，花蓮縣消防局上午請求空勤支援，今天上午10點左右，空勤總隊花蓮駐地第一大隊出動黑鷹直升機，將16名隊員分兩梯次搭直升機下山，但領隊低調不願受訪，顯得相當自責；大體則由花蓮縣消防局19日派遣的地面部隊包括隊員及特搜共3人，前往李男倒臥地點協助空勤進行吊掛作業，目前仍在冒雪往大體位置救援中。

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隊員之一潘先生受訪說，全隊15日第一天到成功山屋，第二天行程早上6點出發，上奇萊北峰後下東稜至磐石中峰小屋，但是剛出發不久山區變天，先是下雨、後來下冰霰、下雪，全員下北峰後經過月形池到箭竹林路段，李男就已經落後，因落後距離不遠，翁姓領隊邊走停下來等，也要求隊員等候李男。

潘姓隊員說，當時天候惡劣，隊員大家都已濕透凍僵，停太久身體溫度喪失更快，如不趕快抵達山屋全隊都會有危險，隊伍15人傍晚抵達中峰山屋時，都已幾乎失溫狀態；他說，後來領隊也有派人往回尋找希望支援，但走了約2公里沒有遇到，在惡劣天候下只好折返回山屋。

潘姓隊友說，據他了解李男百岳經驗有50幾座，背重裝，內有露宿袋、食物、睡袋都有，以全程住山屋來說，準備已很充分；至於墊後陪走的隊友「發哥」也因全身濕透幾乎撐不下去，在一處箭竹林休息時留下食物、瓦斯罐給李男，往山屋方向走，走至山屋時已晚上7點多。

至第3天17日早上隊伍往回找，發現李姓男子倒在磐石西峰前路徑上，17日上午10點10分找到人時已經沒有呼吸心跳。隊員也說，他們是來自高雄的白頭翁登山社團，隊員中有免背公糧睡袋、也有人全程自理，出發前看氣象預報知道有降雪機率，但對爬山的人來說，評估風險尚可應付，因此仍出發，只是沒想到天氣變化那麼快，隊員也都沒有攜帶冰爪冰斧等雪地裝備，加上目前山區積雪還有2、30公分，非常濕滑，很感謝救難人員協助將他們送下山。

奇萊東稜山難17人隊1死，今天上午由直升機分三趟將隊員和大體送下山。（記者花孟璟攝）

奇萊東稜山難17人隊1死，今天上午由直升機分三趟將隊員和大體送下山。（記者花孟璟攝）

今天早上磐石中峰山屋天氣轉好，但積雪達2、30公分。（潘姓隊員提供）

今天上午磐石中峰山屋雪況，還有水鹿出來到山屋前覓食。（潘姓隊友提供）

今天上午磐石中峰山屋雪況，還有水鹿出來到山屋前覓食。（潘姓隊友提供）

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