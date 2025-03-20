回收場老闆掩護逃逸移工 開怪手砸壞專勤隊公務車還亮刀判1年2月須入獄

新北專勤隊公務車遭怪手砸爛。（記者陸運鋒翻攝）

2025/03/20 14:42

〔記者張文川／台北報導〕移民署北區事務大隊新北專勤隊前年7月至新北市五股區一處資源回收廠，查緝逃逸移工，雇主葉新民為了掩護移工，竟朝專勤隊員丟擲磚塊、持刀作勢攻擊，還開怪手「鏟爆」移民署的公務車，新北地檢署聲押獲准，依妨害公務等罪起訴，一審新北地院依妨害公務罪判處葉男1年2月徒刑，高等法院、最高法院皆駁回葉男上訴定讞，葉男須入獄。

新北專勤隊4名隊員2023年7月24日下午，前往五股中興路三段該資源回收場查緝時，雇主葉新民竟朝專勤隊員丟擲磚頭、持短刀作勢攻擊，隊員噴辣椒水反擊但無效，葉男得寸進尺，竟駕駛「怪手」從車頂砸壞移民署的公務車，專勤隊員退至安全處錄影蒐證，並通報警方前來支援，逃逸移工在葉男暴力掩護下逃離現場。

請繼續往下閱讀...

警方獲報趕抵現場時，移民署車輛已遭毀損，移民署2名專勤隊員脖子挫傷，警方立即逮捕葉男，並查扣怪手1輛和水果刀1把。

葉男落網後供稱因自知將遭到高額裁罰，才會一時情緒失控，警詢後依毀損、妨害公務、傷害、妨害自由等罪嫌，移送新北地檢偵辦，複訊後聲押禁見獲准。

法院歷審都認定葉男妨害公務犯行明確，不僅嚴重破壞公務車，還造成2名專勤隊員受傷，情節重大，嚴重危害社會秩序，不應輕縱，量處1年2月徒刑確定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法