有純才敢大聲？！ 女毒販南高販毒落網

44歲林姓女毒販（中）落網。（圖由南市刑大提供）

2025/03/20 15:05

〔記者楊金城／台南報導〕44歲林姓女子在台南市及高雄市涉嫌販賣第一級毒品海洛因及第二級毒品安非他命，向藥腳宣稱「她賣的毒品最佳、真心不騙！毒品界最有良心」、「有純才敢大聲」，「別人賣的都是黒心」，台南市刑警大隊上週聯合高雄警方將她逮捕到案，目前勒戒中。

林姓女毒販因毒品案被通緝中，平時以承租套房及藏匿於汽車旅館方式來躲避警方查緝，南市刑大與高雄市前鎮分局共組專案小組偵辦，去年10月開始追查蒐證，最終鎖定林女落腳處。

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3月11日清晨，警方在高雄市鳳山區1處汽車旅館進行攻堅，逮捕林女，房內還有她的「閨蜜」，當場在房間桌上、林嫌包包及冰箱夾層內起獲第1級毒品海洛因20包（40.25公克）、第二級毒品安非他命（167.3公克）、分裝袋及電子磅秤等證物，並查扣林女販毒所得23萬多元。

警方將林女和2名藥腳依違反毒品危害防制條例移請高雄地檢署偵辦，通緝部分則移請高雄地院歸案，林女目前勒戒中。

警方蒐證過程，發現林女向下游藥腳號稱所販售的毒品海洛因及安非他命，是南部地區質量最純，別人家的是黑心毒品，混合比例最低，因此賣的比別人貴至少1倍價錢；警方查扣的40.25公克海洛因毒品市價約18萬元、167.3公克安毒價值約32萬，林女坦承販毒，南市刑大追查毒品上、下游擴大偵辦中。

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警方查扣毒品海洛因20包（40.25公克）、第二級毒品安非他命（167.3公克）、分裝袋及電子磅秤等證物。（圖由南市刑大提供） ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

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