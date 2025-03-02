嘉縣家畜所長登上馬來西亞神山 宣導台灣動物防疫績效傲視亞洲

嘉義縣家畜疾病防治所所長林珮如3月1日登上海拔4095.2公尺的馬來西亞神山，宣導台灣動物防疫績效。（圖由林珮如提供）

2025/03/02 13:04

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣家畜疾病防治所所長林珮如3月1日登上東南亞第一高峰、海拔4095.2公尺的馬來西亞神山時，在山頂上變裝穿上旗袍拉開事先準備的「Taiwan Asia NO.1」宣導旗幟，讓世界看見台灣在動物防疫成效稱冠亞洲。

林珮如越洋受訪指出，3月1日完成東亞三大山之首～神山動物防疫宣導，要感謝動植物防疫檢疫署退休署長邱垂章給的idea及同仁用心製作的宣導布條，當然也要由衷感謝一起攻上神山的山友們溫馨陪伴與支持，才能攜手完成讓世界看見台灣在動物防疫的傲人績效。

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林珮如表示，這次攀登馬來西亞神山比玉山艱困許多，2月28日的起登點為Timpohon Gate登山口，海拔1866公尺，晚上入住Laban Rata山屋，海拔約3273公尺，日爬升約1400公尺，路程約6公里、約6小時；3月1日約凌晨2點半起登，爬升約820公尺，路程約2.5公里，登頂後回至山屋休息，享用早午餐後，原路下山，所以從山頂回到登山口預計下降約2200公尺，路程8.5公里。

林珮如說，雖然摸黑上山很辛苦，但感謝老天保佑，原本預報陰雨天，登頂時出了大景，才可以在氣喘如牛的情況下完成換裝與拉開宣導布條，當世界各國重大豬病肆虐，台灣在產官學共同努力下hold住，今年台灣即將邁向三大豬病free國家，值得向國際宣示這項成就。

事實上，2022年非洲豬瘟肆虐全球時，林珮如也在那年的4月20日其生日當天登上東亞最高峰玉山，換下登山裝備穿上旗袍，拉開「台灣豬 你我共同守護」的宣導布條。

嘉義縣家畜疾病防治所所長林珮如與山友登上馬來西亞神山，宣導台灣動物防疫績效。（圖由林珮如提供）

嘉義縣家畜疾病防治所所長林珮如（左2）2022年4月20日生日當天，登上玉山宣導防範非洲豬瘟全民有責。（圖由林珮如提供）

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