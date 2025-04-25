行政院中辦飲水機「沒錢換濾芯」 莊競程：污辱公務同仁

莊競程PO出公告，指出中辦連飲水機濾芯因為經費問題無法更換。（圖擷取自Threads）

2025/04/25 11:01

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨與民眾黨大幅刪除預算，導致許多公部門運作出現問題，行政院中部辦公室執行長莊競程在社群平台PO出公告，指出中辦連飲水機濾芯因為經費問題無法更換，莊競程怒批「其實這是對所有公務同仁的一種霸凌跟侮辱！」

行政院中部聯合服務中心114年原本業務預算將近700萬元，卻被藍白立委刪至7萬元，莊競程24日在社群平台Threads貼出1張圖片，圖片中的飲水機公告上寫著「本中心目前尚無經費更換濾芯，如有飲水疑慮請斟酌使用」莊競程在貼文中表示「對，這是行政院中辦目前的狀況之一，其實這是對所有公務同仁的一種霸凌跟侮辱！各位公務同仁們好好看清楚吧！」

請繼續往下閱讀...

貼文一出，許多國民黨與民眾黨支持者紛紛留言攻擊，莊競程回擊「有人問濾芯很貴嗎？請問你是公務員嗎？你知道公務體系怎麼用錢嗎？你以為是你家換濾心喔？連其他部會想幫忙都不能幫了！公務機關的預算你們以為可以隨便流用啊？對，連這麼便宜的濾芯，中辦沒預算，其他部會就是無法支援，預算都不得流用！懂嗎？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法