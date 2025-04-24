康橋學校單車環台遇車禍7學生傷3人仍住院中 全校師生共同祈福

康橋國際學校單車環島受傷學生仍有3人住院治療，全校師生都為他們祈福。（記者翁聿煌攝）

2025/04/24 17:12

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市康橋國際學校高一學生單車環島行程，於22日回程路途中在彰化遭自小客車逆向撞擊，造成7名學生受到輕重傷，目前仍有3位學生還在醫院治療，其中頭部重傷的顏姓學生已轉至台大醫院治療，目前狀況穩定，仍在加護病房觀察；校方表示，全校師生都為受傷學生祈福，希望3人能儘快恢復健康。

受傷的7位學生當中4人因為傷勢較輕，在彰化的醫院治療包紮後已由家長陪同返家休養，其中3人經醫師評估仍需住院治療，因此由家長協助轉院回台北的醫院就近住院治療，其中2位傷勢較輕微目前在一般病房療養。

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此外，頭部受傷的顏姓學生在彰化醫院手術後，昏迷指數從3轉到8，情況大為好轉，目前狀況穩定，仍在台大的加護病房觀察，最近幾天是關鍵。

校方表示，導師與受傷學生家長持續保持聯繫，同校師生也都很關心同學的安危，尤其是目前還在騎單車返回台北途中的高一生單車隊伍，學生們紛紛在身上繫上紫色絲帶，象徵對受傷學生的祈福，也希望帶著大家的關懷，繼續完成單車環島的壯舉。

校方表示，大家都希望受傷學生能趕快恢復健康，同時對於車禍影響受傷學生課業進度，校方也會以最大彈性，提供學生課業輔導及協助。

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