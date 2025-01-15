彰市新春花漾Chill賞花樂 花海包圍超幸福

彰化市長林世賢與稻草人。（記者湯世名攝）

2025/01/15 16:39

〔記者湯世名／彰化報導〕農曆春節腳步近了，彰化市公所為提供民眾春遊賞花的好所在，於稻作結束後的彰草路123巷旁農田，結合農友種植波斯菊、百日草、向日葵，打造逾8公頃的遼闊花海。市長林世賢指出，賞花期至2月上旬，歡迎大家來探索白、粉、桃、紅的花花世界，感受花開正好的浪漫。

林世賢指出，為了讓民眾更加親近咱們的土地，體驗田間樂，彰化市公所將於18日上午9點至下午3點30分，在彰草路123巷入口旁的農田（近金馬路3段），舉辦彰化市花漾Chill的賞花樂活動。

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活動當天除了繽紛花海，也有一系列精彩節目，包括萌破表的幼童律動表演，植栽與稻草娃娃親子Diy、魔術氣球表演、可愛動物互動、模型羊擠乳、親子、毛孩闖關樂及最受歡迎免費拔蘿蔔農事體驗，還有花田市集、在地農特產品展售；以及咖啡、蜂蜜水、玉米限量免費品嚐等。

同時，花海裡展示多樣稻草藝術創作比賽入圍及得獎作品，像是雞飛狗跳農家樂、扇庫火車頭、豐收好過年（大佛）、好大一碗爌肉飯、阿祖的水牛、柚見花香等等，凝聚在地情感、體現經典小鎮農家樂，也設置鳥居、五福臨門、稻草捲、竹編蝴蝶、萌牛、雞、豬等藝術裝置豐富花海地景樣貌。目前波斯菊已華麗綻放，美不勝收，當天只要拍照上傳FB公開分享照片並按讚就送好禮（送完為止）。

林世賢邀請民眾18日參加 彰化市花漾Chill活動，一起賞花、拍美照、喝咖啡、逛市集、玩闖關、拔蘿蔔，感受被繽紛花海包圍的幸福。

美麗的花海景觀。（記者湯世名攝）

彰化市彰草路123巷旁（彰草路與金馬路交叉路口）農田上盛開的向日葵。（記者湯世名攝）

花漾Chill賞花樂。（記者湯世名攝）

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