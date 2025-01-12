母染毒、拾荒謀生 社工吳欣儀在小說般情節下成長 今成守護學生的光

興大健康及諮商中心社工吳欣儀是「在小說般的情節下成長的社工」！走出生命幽谷，她盼成為學生的光。（記者蘇孟娟攝）

2025/01/12 23:00

〔記者蘇孟娟／台中報導〕「在小說般的情節下成長的社工」！中興大學健康及諮商中心社工吳欣儀母親染毒，母親與繼父在家中吸毒如日常，進出監獄更如家常便飯，她記憶中家的味道不是溫暖飯菜香，動輒鬧輕生的母親在她九歲時沒再醒來，她被迫寄人籬下開始拾荒、打工賺生活費，幸好國高中有暖心老師接住她，沒走上人生岔路，想起曾因別人給的溫暖「撐過來」，毅然走上社工之路，盼成為守護學生的光，陪徬徨的學生一起面對走過。

「連續劇中的劇情是她的真實人生」，吳欣儀的母親染毒又跟了同有毒癮的繼父，更糟的是兩人還販毒，除常在她面前吸毒，更不時有「刺龍刺鳳」者到家中吸毒開趴，她的童年記憶裡留存最深的竟都跟毒品有關，媽媽還常哄她「玩遊戲」教童稚的她幫大人組好吸食器，曾經她以為這就是家的面貌，直到小學有次去同學家才知道別人的家有著溫暖的飯菜香，跟她記憶中的家的味道截然不同。

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染毒的母親脾氣暴躁，常不由分說就抓她來痛打痛摔，更動輒鬧輕生，有時還會說著要帶她「一起走」，童年幾在恐懼中成長，吳欣儀隱約知道自己一定不能像媽媽一樣。

9歲時她的母親輕生後再也沒醒來，繼父有次在警察破門而入被抓走後，她開始過著寄人籬下的生活，家境困頓下她要跟著拾荒，國高中放學後就去服飾店打工，自理生活費，高中時她曾因高燒到醫院急診，虛弱的她沒有緊急連絡人能填寫，當場痛哭失聲，沒有愛的溫暖陪伴，失根的吳欣儀不諱言母親激進的選擇也常出現在她腦海。

幸好國高中老師及時溫暖接力關懷陪伴，也因看透母親跟繼父的下場，她沒有走上人生岔路，高中美工科畢業後，想起自己曾因為別人的溫暖「撐過來」，毅然決定成為助人的社工師，起心動念後她逐一實踐願望，2年前進入中興大學健康及諮商中心當社工。

時代改變，現代學生面臨的壓力多元且複雜，但也因風氣改變下，以前很多人怕被知道，現在的學生則是較能主動找諮商中心協助，吳欣儀說，校園每個月約有7、80人等預約諮商，因為同理學生的困境，她很清楚有時只要及時提供一點點溫暖，就足夠支撐一顆破碎的心萌生出面對未來的力量，現在的她願是靜靜守在諮商中心成為守護學生的光，盼陪伴學生也都能走出生命幽谷。

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