台南喜樹灣裡市地重劃工程逾10億元 4大型地下滯洪池改善淹水

台南喜樹灣裡市地重劃工程，預計今年5月完工。（記者洪瑞琴攝）

2025/01/08 17:37

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南喜樹灣裡市地重劃工程經費逾10億元，是南區新興重劃區，也是喜樹灣裡第1個市辦重劃工程，將南區邊陲「後門打開變前門」，具有指標意義，其中設置4處大型地下滯洪池與抽水站設施，將一併改善當地淹水問題，目前重劃工程進度已達75%，預計今年5月完工。

市長黃偉哲今（8）日前往視察，他表示，盼未來導入觀光產業、遊憩機能及鄰里性商業服務，結合東西向快速公路及鄰近黃金海岸風景區，可望進一步帶動南區整體發展。

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喜樹灣裡市地重劃工程開發面積約29.59公頃，工程經費9.9億元。南市地政局長陳淑美指出，重劃區位處低窪地區，施工期間不僅克服地下水位問題外，並將周邊舊聚落排水納進考量，施作4座地下滯洪池及抽水站設施，不但地面可多用途利用，更可改善喜樹灣裡每逢颱風豪雨淹水問題，若加上向國土管理署爭取經費額外補助區外滯洪池及抽水站設施2.2億元，投入經費逾10億元，大幅改善當地環境品質。

喜樹灣裡重劃區開發完成後，可提供住宅區9.95公頃、商業區5.31公頃、觀光發展特定專用區2.84公頃、公園及綠地用地約7公頃、道路用地3.31公頃及其他公共設施約1.54公頃的土地。

地政局表示，開發區內公有土地權屬約佔98％，土地權屬單純，能夠加速辦理重劃後土地分配作業，並且配合中央政策優先留設社會住宅用地。另外，市府與國有財產署及國土署簽訂備忘錄，此區是南區新興重劃區域，透過市地重劃為地方開闢公共設施、發展觀光產業、活化住宅基金土地、改善地區治水減災等成效。

台南喜樹灣裡市地重劃工程打開南區門戶，未來結合東西向快速道路帶動整體發展。（記者洪瑞琴攝）

台南市長黃偉哲（中）今日視察喜樹灣裡市地重劃工程進度，地政局長陳淑美（右）作簡報。（記者洪瑞琴攝）

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