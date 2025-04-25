基市府整修騎樓要求罷免林沛祥總部關閉？ 罷團領銜人：司馬昭之心路人皆知

基隆市仁三路「基隆絕沛」連署站總部接獲告知，騎樓路面整平，罷免總部的騎樓28日起要禁止通行；罷團稱基市府根本司馬昭之心路人皆知。基隆市政府稱將先了解再回應。（記者俞肇福攝）

2025/04/25 09:36

〔記者俞肇福／基隆報導〕發起罷免國民黨基隆立委林沛祥連署領銜人陳青逸今天（25日）表示，昨天（24日）有市府工程人員要求，在28日（下週一）前仁三路「基隆絕沛」連署站總部把鐵門完全關閉，騎樓路面整平翻修，封閉罷免總部的騎樓禁止通行。陳指控市府在最後倒數衝刺，以施工理由要把連署站騎樓封鎖，這根本就是「司馬昭之心路人皆知」。

基隆市政府目前尚未提出回應，相關人員表示，將再了解後處理。

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「基隆絕沛」推動連署領銜人陳青逸今晨表示，昨天下午3時40分，兩名身穿工程服的基隆市政府施工人員到罷免林沛祥總部連署站告知志工，必須在下週一起開始封閉罷免連署站總部，要求連署站把鐵門完全關閉，騎樓路面要長期施工，地磚全部翻修期間，封閉罷免總部的騎樓，禁止通行。

陳青逸說，基隆市政府沒有公文預告，從頭到尾只派基層人員口頭通知志工，事先沒有取得屋主同意，迅雷不及掩耳，在短短3天內就要連署站「關門大吉」。施工期程不明確，一旦開始施工封閉騎樓，就無法讓民眾正常參加連署罷免，有刻意干擾連署之嫌。

陳青逸認為，罷免林沛祥正要進入最後倒數衝刺，基隆市政府選擇在極短的時間內，以施工的理由要求罷免林沛祥連署站長期拉下鐵門，把連署站騎樓全面封鎖，「司馬昭之心路人皆知」。

「基隆絕沛」團隊懇請國人聲援基隆市民，避免「基隆絕沛」罷免總部被基隆市政府關門大吉，也請國人盡快站出來連署罷免各選區的國民黨立委。

基隆市政府正在附近道路施工整平騎樓，在目前已施工的路段有設施工牌告示，指為讓民眾有舒適及便利的行走空間，市府自2024年12月開始「基隆市仁愛區廟口周邊等騎樓整平工程」，預定2025年9月30日完工，施工期間造成民眾生活不便，深表歉意。

但其他也有整平騎樓路段的商家說，因騎樓要施工，會鋪設木板當商家通道，仍可通行，施工期間可正常營業，只是很不方便，沒聽說要店家關閉。

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