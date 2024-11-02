台灣科學節開展 海洋科學揪你來體驗

台灣科學節今天在國立海洋學科技博物館開幕。（圖由海科館提供）

2024/11/02 16:18

〔記者盧賢秀／基隆報導〕第5屆台灣科學節今天起至11月10日在國立海洋科技博物館舉行，有水下機器人實作及再造罾仔船工作坊、科普微電電、ARG實境解謎挑戰賽和科學市集、美食攤位等一系列活動，讓民眾深度體驗海洋科學的樂趣。今年首次辦「海洋說書人」書畫比賽，黃于玲和顏睿妤母女分雙雙獲獎。

台灣科學節今日開幕，請海科館樂齡學習之「幼夠青銀海廢樂團」，以及原民舞蹈表示，為活動揭開序幕，同時頒發首屆「海洋說書人」詩畫比賽及海科攝影比賽優勝獎，其中詩畫比賽黃于玲和顏睿妤母女分別獲得成人組與國小低年級組獎項。

請繼續往下閱讀...

海科館表示，今年台灣科學節以永續淨零和氣候變遷為主題，結合過一系列科學展演和影展，寓教於樂。今年的亮點之一為「再造罾仔船海洋文化工作坊」，希望重現八斗子傳統捕魚船的風貌，讓民眾親自參與傳統造船工法的製作過程，進一步認識台灣海洋文化的歷史與技術價值。此外今年首次推出的「海洋科學創意小學堂」活動也備受矚目，培養學生對海洋科學的興趣。

科學節期間，國家科學及技術委員會所推出的科普微電影《遊戲開始》首播，邀請胡宇威、周曉涵、盧以恩、張豐豪等演員參演，故事情節引人入勝，透過校園懸疑事件帶領觀眾從數學與物理視角探索解謎。此外還有「水下機器人實作工作坊」、新上映的「K科學影片《探索紅海中的神秘世界》」、「仿生機械魚展示」和「ARG實境解謎挑戰賽」等一系列精采活動，每週末安排有科學市集、美食攤位和戲劇展演，讓參與者透過動手操作與觀賞，深度體驗海洋科學的樂趣。

今年海科館首度承辦「海洋說書人」書畫比賽及攝影比賽，吸引全台參賽者以文字、畫筆和鏡頭記錄海洋之美，作品涵蓋生態、環保和文化主題，得獎作品包括臺北市葉同學的「鯨豚與我」獲低年級冠軍，基隆市林同學的「藍鯨的眼淚與我」獲中年級冠軍，嘉義市吳同學的「流淚的海龜與我」獲高年級冠軍。國中組基隆市石同學以鮮明色彩奪冠，高中組基隆女中的何同學「神泣與我」表達海洋神靈的哀傷，成人組首獎則由林宏維先生的「珊瑚礁與我」呈現對珊瑚白化的關切獲得。台灣科學節系列活動請上網參閱。

台灣科學節有科學市集，民眾可以參觀或動手操作，體驗海洋科學的樂趣。（圖由海科館提供）

海洋說書人詩畫比賽，黃于玲和顏睿妤母女分雙雙獲獎。（圖由海科館提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法