海科館與美國大氣總署合作 發展海洋科技教育、生態永續

國立海洋科技博物館長陳素芬（左二）今天與美國海洋暨大氣總署代表（右）簽署合作意向。（記者盧賢秀攝）

2024/07/12 13:40

〔記者盧賢秀／基隆報導〕國立海洋科技博物館今天與美國新建築設計學院簽署合作意向，同時美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）也授權聲明，可以運用大氣總署的科學數據與教育資料，將海洋研究與科技教育朝向國際發展，教育部常務次長林騰蛟說，將發展為亞洲地區環境教育、海洋生態永續、海洋科學研究的基地。

教育部常務次長林騰蛟、美國新建築設計學院與美國大氣總署的代表，基隆市長謝國樑、議長童子瑋和海科館長陳素芬共同出席簽署儀式。

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林騰蛟指出，國際合作是海洋教育與科技領域的重要突破，彰顯了台灣在全球海洋研究中的重要地位，NOAA開發的SOS和SOSx系統，授權台灣唯一代理，可運系統有關地球天文、海洋氣象與環境，進行海洋保育與環境教育，成為亞洲基地。

陳素芬表示，雙方簽署合作，海科館將可分享NOAA完整的數據及教育資料，在海洋環境保護、海洋科學研究及教育推廣工作有具前瞻性。

NOAA代表在授權聲明中介紹其開發的Science On a Sphere（SOS）和Science On a Sphere explorer（SOSx）系統，這些系統提供強大數據，提升海洋保育研究與環境教育具有重要意義。

海科館表示，將整合NOAA的資源，加強海洋生態如珊瑚和魚類的保育，並與亞洲各國研究機構合作開發適合學生在地化的課程，提升全民海洋教育與環境教育。

謝國樑也透露，市府與海科館的合作，今年8月將推出AR恐龍園區，給孩子一個很不一樣的觀光旅遊及生態探索體驗。

議長童子瑋表示，台灣是海洋的國家，而基隆是一座海洋城市，基隆人以海為生，台灣的海洋產業舉世聞名，很高興見證國際間的合作，讓台灣能對海洋研究做出更多的貢獻，也承擔更多海洋環境保護的責任。

美國NOAA開發的系統資訊，讓海科館運用展示和研究，進行海洋生態保育和環境教育。（記者盧賢秀攝）

利用NOAA的資訊，海科館珊瑚保種中心進行珊瑚保育、復育和教材。（記者盧賢秀攝）

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