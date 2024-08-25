澎湖七美深夜惡火燒船 10水上摩托車2漁船受損

澎湖縣七美南滬港深夜火燒船，暗夜中爆出熊熊火勢與濃煙。（澎湖縣消防局提供）

2024/08/25 06:12

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣七美鄉主要出入港南滬港昨（24）日深夜突然傳出一聲爆炸巨響，旋即陷入火海，澎湖縣消防局七美分隊全員出動，七美航空站消防車也支援，最後澎湖海巡隊動員七美巡防艇提前部署，海陸雙面夾擊滅火，直到今天凌晨才控制火勢，共燒毀10輛水上摩托車、2艘漁船，損失慘重，詳細失火原因，將由消防局火調小組調查。

澎湖縣消防局指出，24日深夜11時49分受理報案指稱，七美鄉南滬港碼頭有漁船起火燃燒，消防局獲報後立即出動七美11、12、91車共3車4人，現場由小隊長趙文得指揮搶救，現場回報，計有CT1-7581幸進威、CT2-6235金順利1號等2艘漁船及多部水上摩托車起火燃燒，立即部署水線搶救，火勢跨夜延燒至25日，駐防七美的第13巡防區PP-10071巡防艇，25日零時18分開始在現場支援漁船火警搶救；零時23分七美航空站消防車到場支援搶救。

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疑水上摩托車先起火

直至今（25）日清晨1時08分火勢控制，才開始展開清查，有關起火原因，尚待火調人員由馬公趕往調查。初步清查，港內26部水上摩托車有7部燒毀、3部輕微燒損，另漁船燒毀2艘。

根據了解，水上摩托車隊隸屬嘉義體育會，24日由嘉義布袋出港，先前往南方四島遊玩，下午才進駐七美，不料深夜其中1輛疑似爆炸起火，造成港區船隻慘重損失。

澎湖縣七美南滬港火警，消防隊全體動員，加上航空站與海巡艇支援海陸夾擊滅火。（澎湖縣消防局提供）

七美港區大火，島上各單位消防車全體動員滅火。（澎湖縣消防局提供）

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