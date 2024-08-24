男被沒收手機抓狂 拿水果刀猛刺母親多刀致死被訴

桃園地檢署因家庭暴力罪之殺人案件，將陳姓男子提起公訴。（記者周敏鴻攝）

2024/08/24 11:45

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市陳姓男子6月1日上午11點多，拿了住家廚房的水果刀，進入他母親房間，朝著母親的頭、頸、胸、腹猛刺多刀，之後還自己打119通知消防隊員前來將母親送醫。但陳母傷勢嚴重，當天下午1點多宣告不治。桃園地檢署調查，陳男領有精神障礙手冊，疑因陳母不給他玩手機而積怨行兇，今天偵結，已因家庭暴力罪之殺人案件，將陳男提起公訴。

據了解，陳家是單親家庭，陳母僅有18歲的陳男1個兒子，2人在八德區住處相依為命，但陳男領有精神障礙手冊，外顯行為看在鄰居眼中，始終像個孩子、無法控制自己的情緒。

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檢方說，陳母平日對於陳男的管教非常嚴格，常常限制他玩手機，陳男為此常常跟陳母鬧脾氣。當天陳母先沒收了陳男的手機，陳男因此情緒失控，趁陳母在房間內休息時，進入住家的廚房，拿了水果刀，再進入陳母房間，朝著陳母的頭、頸、胸、腹猛刺多刀。

陳男行兇後，自行撥打119通知桃園市政府消防局派遣救護車前來將陳母送醫，警方也同時前來逮捕陳男，檢方說，陳母送醫搶救，當天下午1點多宣告不治，今天偵結，已因家庭暴力罪之殺人案件，將陳男提起公訴。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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