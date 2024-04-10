海科館區域探索館設施損壞安全勘慮 要求廠商夏季前改善

國立海洋科博物館區探館的木棧破損翹起有安全疑慮。（記者盧賢秀攝）

2024/04/10 15:49

〔記者盧賢秀／基隆報導〕日前藝人蔣偉文在國立海洋科技博物館欄杆玻璃纖維引發過敏，現在又有民眾投訴，海科館的區域探索館廣場棧板破損、掀起，有安全疑慮，即將進入旅遊旺季，市議員要求海科館儘速改善。海科館表示，該區域已經委外營運，將要求廠商在夏季前改善完成。

海科館的區探館廣場的鋪面棧板翹起像波浪般，還出現不規則的龜裂，並嚴重破損，扶手整枝斷裂，尖銳斷面電線裸露，監視器也直接斷頭，失去功能。

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市議員張顥瀚今天到現場勘查，他說，木質舖面破損不堪，小朋友一不小心就會跌倒，一月時就有民眾陳情，至少3個月以上都未改善，即將進入旅遊旺季，海科館又是基隆重要的旅遊景點、觀光資產。

日前才有藝人蔣偉文帶著家人到海科館小旅行，因為欄杆的玻璃纖維，引發過敏壞了旅遊興致，現又設施損壞遲未改善，有損海科館形象，希望加快腳步整修復原。

海科館研究典藏組主任施彤煒表示，區探館已經委外民間營運，今年初得標，業者正在做整體規劃，目前尚未提出施工計畫，因此先將廣場平台拉起封鎖線，避免遊客進入受傷，會要求業者儘速在夏季旅遊旺季前將設施改善完成。

國立海洋科博物館區探館的木棧破損翹起有安全疑慮。（記者盧賢秀攝）

國立海洋科博物館區探館的木棧破損翹起有安全疑慮。（記者盧賢秀攝）

即將進入旅遊旺季，市議員張顥瀚要求國立海洋科技館儘速修復損壞設施。（記者盧賢秀攝）

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