台東YANSHI颱風過後還「戴浴帽」 民眾笑「難怪她會翻白眼」

雕像「戴浴帽」，度過禿頭危機。（民眾提供）

2024/11/02 16:15

〔記者劉人瑋／台東報導〕今年10月兩個颱風接連吹毀台東海岸的公共藝術品，「大地之母」回到大海，太麻里的「是那裡嗎」倒在沙灘上，池上伯朗大道的「咖啡伯」也被吹跑，位在大坡池的巨型女性頭像《YANSHI》則因頭上圍網逃過一劫。不過，颱風過了還戴著「浴帽」，讀者笑說「難怪她會無言到翻白眼」。

這座巨型女性頭像設置之初就讓部分地方人士有意見，農曆7月時，半夜到大坡池垂釣的釣客說，感覺好像對岸有雙眼睛盯著自己，手電筒一照卻看到巨大黑人以白眼瞪自己，「7月放這雕像是要嚇死誰啊？」

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《YANSHI》是藝術家奧爾加·齊姆斯卡（Olga Ziemska）的雕塑作品，「白眼」部分還是他特地空運來台，十分用心。根據台東大美術館官網解說，是以關山和池上山水為靈感，使用當地特色的自然素材，例如田野的黃色稻稈就成為它的頭髮，這也是藝術家的「ONA」系列作品之一，ONA 在波蘭語中意為「她」。藝術家相信人與自然之間是密不可分，人類亦是自然環境的反映，這作品也是當地自然的縮影。

《YANSHI》原本一頭膨鬆的稻桿製頭髮先前被風吹掉不少，面臨禿頭危機，相關單位遂以巨網套住頭像。民眾戲稱巨網是「浴帽」，加上一般人又以仰視角度看著雙眼皆為白色的巨大雕像，而有「翻白眼」之感。不過，相較已經陣亡的許多雕像、公共藝術，《YANSHI》「戴浴帽」顯然頗具防颱效果。

沒有戴浴帽的《YANSHI》。（取自台東大美術館）

雕像「戴浴帽」，保住一頭美髮。（民眾提供）

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