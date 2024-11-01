「桃園市三界爺文化祭」平鎮鎮安宮起跑 百年小神轎曝光

「桃園三界爺主題特展」首次展出鎮安宮保存的百年小神轎。 （桃市府客家局提供）

2024/11/01 22:50

〔記者黃政嘉／桃園報導〕「2024桃園三界爺文化祭」今天起至11/10於桃園市平鎮區鎮安宮展開，今年以「鬧熱三界」為主題，將主掌天、地、水三界的三官大帝（客語稱三界爺）信仰結合特展、健走、美食作推廣，並首次展出鎮安宮保存的百年小神轎，經過補漆、打蠟後，重現客家傳統宮廟文化，11/9巡庄文化健走活動中，小神轎也將與民眾一同起走。

「桃園三界爺文化祭」由桃園市政府客家事務局與平鎮區公所主辦，客家局長范姜泰基表示，三官大帝是客家、閩南、平埔等族群皆有信奉的神祇，「三界爺主題特展」介紹桃園市三界爺信仰、22間主祀三界爺廟宇的分布及在地鎮安宮歷史、相關祭祀活動外，更首次展出鎮安宮保存的百年小神轎，供民眾觀賞。藉由每年一庄輪一庄的方式，讓民眾認識不同區域、不同廟宇的人文歷史特色及信仰文化。

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鎮安宮主委王年發表示，早期拓墾先民將三官爐奉祀於屋宅，因神靈顯赫，保境安民，因此1893年建鎮安宮奉祀三界爺，成為當地的客家信仰中心，小神轎是鎮安宮保存的文物，已有百年歷史，為了今年活動，特地幫小神轎補油漆，打蠟，整修亮亮麗麗地展出，「因為以前神主牌比較小，所以老神轎也做得比較小」希望透過展覽，讓更多人認識三界爺，了解傳統宮廟文化。

11/2、11/3結合鎮安宮祭祀圈，上午8點辦理「巡庄祈福遶境」，2日將行經金星里、南勢里、平安里、平南里，3日行經平鎮里、鎮興里。

11/9於鎮安宮辦理「祈福三獻禮」，以及結合庄藝快閃秀與鎮安宮周邊景點，舉辦「跈等水官去巡庄文化健走」，開放150個名額免費報名中；11/10中午在鎮安宮舉辦的平安祈福宴，以多元族群作特色，選用桃園在地食材，並融入新住民美食特色，提供東南亞特色甜點椰絲球，今天中午起釋出25桌開放認桌，每桌3000元，活動詳請可查詢活動網站。

此外，客家局也與鎮安宮合作特製三款小神衣平安符，分別代表天官賜福、地官赦罪及水官解厄，要送給參與特展、健走、平安戲等系列活動的民眾。

桃園三界爺文化祭特製3款小神衣平安符，送給參與活動民眾。（桃市府客家局提供）

祈福平安宴菜式包含閩、客、原及新住民等多元族群元素。（桃市府客家局提供）

「桃園三界爺文化祭」11/1起至於平鎮鎮安宮展開。（桃市府客家局提供）

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