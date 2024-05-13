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追三重祖孫血案張嫌 2警參拜紫微宮「陰界司法官」城隍爺畫面曝光

兩名穿黑衣刑警虔誠拜拜的畫面。（民眾提供）

兩名穿黑衣刑警虔誠拜拜的畫面。（民眾提供）

2024/05/13 15:43

〔記者許國楨／台中報導〕新北市警方追緝犯下祖孫3死命案的張姓冷血女婿，從三重一路查緝到台中市一度失去張嫌行蹤，昨一早有兩名刑警剛好路過紫微宮，入內參拜三官大帝、「陰界司法官」城隍爺後，隨即傳出鎖定張嫌藏匿在距此不到1公里遠的出租套房逮人，而兩名刑警虔誠拜拜畫面今天也曝光，令人嘖嘖稱奇。

位在台中市北屯區中清路上的紫微宮，已經有280幾年歷史，因一直都很靈驗香火興旺，也是知名的信仰中心，奉祀的三官大帝分別是天官、地官以及水官，「天界賜福、地官赦罪、水官解厄」，也就是管天地人三界，城隍爺則主管陰間，如果是有冤情、枉死，就能無形中給予一些力量，也有陰間司法官之稱。

資深刑警指出，歷年來在警界有不少當案情陷入膠著，求神問卜的案例，通常會以案發地的福德祠為主，請掌管一方土地的土地公公指點迷津，或是在掌握凶嫌可能出沒區塊，卻無法鎖定藏匿落腳處時向神明請示，此次新北警方到台中緝凶，2名刑警剛好路過紫微宮參拜三官大帝、城隍爺，不久真的傳來鎖定張嫌位置，就是屬於後者的狀況。

事實上，專案小組掌握張嫌逃亡到台中藏匿在西屯、水湳一帶，後經證實在順平路上某出租套房裡，該點距離紫微宮不到1公里，車程也只需要5分鐘左右，案件恰巧在2名刑警拜完神明後，出現轉機，而兩人拜拜的畫面今天也曝光，令人嘖嘖稱奇，同時印證「舉頭三尺有神明，諸惡莫作」這句話。

廟方對此則說，昨一早不到6點，就有兩位民眾等廟門開「搶頭香」，他們全身穿黑色，神情很嚴肅，感覺不是一般信眾，從三官大帝、城隍爺等神明一路拜下去，祈求什麼不知道，後來看到新聞才得知，警方說有刑警經過這裡來拜拜，才知道他們拜完後有靈感抓到嫌犯，感謝神明幫助破案。

兩名穿黑衣刑警虔誠拜拜的畫面。（民眾提供）

兩名穿黑衣刑警虔誠拜拜的畫面。（民眾提供）

紫微宮香火興盛，是重要的信仰中心。（民眾提供）

紫微宮香火興盛，是重要的信仰中心。（民眾提供）

紫微宮奉祀的三官大帝。（民眾提供）

紫微宮奉祀的三官大帝。（民眾提供）

紫微宮奉祠的城隍爺。（民眾提供）

紫微宮奉祠的城隍爺。（民眾提供）

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