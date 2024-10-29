康芮颱風逼近 高雄排空25座滯洪池、備6萬沙包供領取

軍方先以鐵皮圍籬修補鼓山區圍牆應急，外面再堆疊2層沙包應變，避免成為防災破口。（記者陳文嬋攝）

2024/10/29 22:51

〔記者陳文嬋／高雄報導〕康芮颱風加速逼近，高雄市根據氣象署資料，預估周四至周五風雨最大，總雨量平地可達300毫米、山區可達600毫米，市府已備妥6萬多個沙包供民眾領取，也將針對64處易積淹水點，預佈132部移動式抽水機，並排空25座滯洪池應變，提醒民眾做好防颱準備。

高雄市根據氣象署資料，預估總雨量預估總雨量平地150至300毫米、山區400至600毫米，高雄大約周三中午進入颱風陸上警戒範圍，周四上午暴風圈碰觸高雄陸地，高雄氣象站表示，周四開始有明顯風雨，將持續到週五清晨。

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水利局與民政局準備6萬多個沙包，放置38個區公所，開放民眾免費領取，持續以開口合約充實沙包量；水利局已排空25座滯洪池，總滯洪量可達498萬噸，並完成整備91處抽水站（含截流站），總抽水量可達每秒285立方公尺。

水利局也將於64處易積淹水點，預佈132部移動式抽水機，包括愛河附近河西路、前鎮前鎮橋、燕巢海成抽水站附近，以及岡山、梓官、阿蓮、彌陀、永安等沿海地區。

此外，凱米、山陀兒颱風造成美術館豪宅區積淹水，水利局查出鼓山區鼓山三路軍方圍牆倒塌導致泥水漫流，已請軍方先以鐵皮圍籬修補應急，外面再堆疊2層沙包應變，避免再成為防災破口。

市府也提醒民眾避免將車輛應停放低窪地、堤防外，以免被水淹沒，將於市府宣布停止上班上課時起，至恢復上班日上午6時30分，開放以校園為主共306處場所供民眾停車，總計可停放9705部小型車，紅黃線除了路口、公車招呼站10公尺內、消防栓前及橋樑以外（中都橋及願景橋除外），將同步開放民眾停車，公有停車場也將同步暫停收費。

鳳山區公所自備1500個沙包，開放民眾免費領取。（記者陳文嬋攝）

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