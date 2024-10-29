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    農業部召開中颱康芮整備會議 陳駿季：確保農產品供需穩定

    農業部長陳駿季（左3）召開康芮颱風整備會議。（農業部提供）

    農業部長陳駿季（左3）召開康芮颱風整備會議。（農業部提供）

    2024/10/29 23:02

    〔記者楊媛婷／台北報導〕中颱康芮外圍環流預計明天開始影響台灣，農業部今天（29日）召開防颱整備會議，部長陳駿季說，相關產業單位會密切掌握各產品的市價波動，確保充分供應，必要時會加強調節機制，穩定供需。

    農業部召開防颱會議，康芮颱風降雨區涵蓋東半部地區，陳駿季要求農村水保署加強關注歷次災後土石鬆動地區，適時發布土石流或大規模崩塌紅、黃色警戒，以及加強與地方政府聯繫，掌握預警訊息及確保監控設施妥善，落實保全對象預防性疏散撤離整備工作；也請林保育署儘早預判天候條件，評估發布森林遊樂區休園及軌道行車停駛資訊，防止民眾入山受困。

    康芮颱風可能會引發二期稻搶收，陳駿季說，已指示農糧署掌握各地收割狀況，同時加強稻米收割及烘乾相關機具之調度，減少農業災害損失；也指示漁業署應提醒港區船隻加強繫纜，海面航行及作業船隻也應加強廣播，同時需先行聯繫縣市政府，事先做好船員上岸避風作業準備，並防範漂涼木進入港區。

    陳駿季也請各農改場就可能受影響水稻、香蕉、木瓜、釋迦、青蔥等作物啟動即時應變機制，各單位也必須掌握災損品項，就氣象資訊加速天災救助等品項與氣象參數型保險出險作業。

    農業部說，目前各項農畜水產品量價尚穩定，籲請已達採收適期的作物加速採收，相關產業單位也會密切掌握各項產品的市場價格波動，充分供應，必要時加強相關調節機制穩定供需。

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