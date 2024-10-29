屏東金牌水產評鑑出爐 石斑、午仔、泰國蝦9家上榜

屏東縣政府舉辦屏東金牌水產評鑑 ，今天頒獎。（記者羅欣貞攝）

2024/10/29 14:51

〔記者羅欣貞／屏東報導〕推廣在地優質水產品，屏東縣政府今年舉辦「屏東金牌水產」評鑑，今天（29日）舉行頒獎典禮，公布石斑魚組、午仔魚組及泰國蝦組的金牌得主，共有9名得獎者接受屏東縣長周春米頒獎表揚。

屏東縣養殖漁業發展蓬勃興盛，是台灣諸多高經濟價值魚類的主要生產區，養殖面積約3205公頃，年產值逾77億元以上，其中石斑魚、午仔魚和泰國蝦，更是屏縣養殖主力，縣府舉辦評鑑，透過產官學界專家嚴格選拔，選出今年推薦的金牌水產，提供消費者安心食用、送禮得宜，並具有保障的水產品。

請繼續往下閱讀...

屏東縣政府今天公布通過金牌水產評鑑的3組名單，石斑魚組：「饗魚樂」陳建志、潘瓊惠、「三魚直賣所」陳右穎、「鳳龍水產合作社」林嫩鳳、「漁仕海鮮」洪佳琪。午仔魚組：「三魚直賣所」陳右穎、「向洋漁場」張文清、黃麗雲獲獎。泰國蝦組：「蝦正甜」陳彥志、陳怡儒養殖場、陳怡樺養殖場。

屏東縣長周春米表示，此次評鑑委員跑遍所有參賽的養殖場地，落實實地勘查。榮獲金牌水產評鑑的養殖業者，比照影視得獎者拍攝形象沙龍照，以表彰通過評鑑的殊榮及日後品牌行銷的形象，進而提升水產養殖業者尊榮，增強品牌行銷力道，為屏東水產業注入新活力、並提供消費者選品的參考。

屏縣府將於11月9日、10日帶領業者，前往台中大遠百舉辦屏東金牌水產展售會；11月21日舉辦金牌水產直播，推出超優惠組合，消費者可鎖定「屏東農好粉絲專頁」及「屏東新聞臉書專頁」收視搶購。

屏東縣長周春米（右）強調，將持續推動屏東水產品牌，拓展國內外市場。（記者羅欣貞攝）

「三魚直賣所」陳右穎獲石斑魚組、午仔魚組雙料金牌。（記者羅欣貞攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法