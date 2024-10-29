竹縣這4處入選「台灣觀光100亮點」 吉祥物「皮皮獅」也獲獎

新竹縣峨眉湖的湖光山色隨著四季流轉而不同。（記者黃美珠攝）

2024/10/29 14:50

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣峨眉湖、青蛙石天空步道、張學良文化園區以及司馬庫斯因為同時具有好山好水的自然景致，還有豐富的豐富歷史人文特點，最近入選交通部觀光署「台灣觀光100亮點」。另外新竹縣吉祥物「皮皮獅」則剛在網路獲選為全台10大吉祥物的第4名！

縣府交通旅遊處長陳盈州說，觀光署要推動疫後觀光，最近舉辦「台灣觀光100亮點」選拔，精選全台具代表性的景點，其中新竹縣如前述的峨眉湖、青蛙石天空步道、張學良文化園區以及司馬庫斯等4點成功入選。該處副處長張淇銘今天代表出席觀光署的系列活動啟動記者會，並由「皮皮獅」出馬參加開幕走秀。

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張淇銘說，「台灣觀光100亮點」的系列活動將從今年11月起到明年10月陸續推出：環島月月Party、電子集章抽獎、遊程規劃競賽、壯遊體驗徵選、網路社群等活動，可望替國旅再掀熱潮。

縣內入選的4大亮點──峨眉湖、青蛙石天空步道、張學良文化園區以及司馬庫斯，剛好分別象徵著客家庄特色跟原住民部落自然之美。所以今天「皮皮獅」走秀時特別穿著藍色客家衫，並偕同身穿原民代表服飾的親善大使參與開幕走秀，平添活動的吸睛點。

張淇銘說，峨眉湖素以靜謐的湖水與群山相映成趣知名；尖石青蛙石天空步道則提供來客高空漫步的刺激感受；司馬庫斯擁有櫻花美景、壯觀的巨木以及神秘原民部落風情；至於五峰張學良文化園區讓來客彷彿走進歷史的時光隧道，不管是張學良和趙四小姐的亂世愛情，還是三毛的浪漫一生，都平添整個園區的傳奇色彩。

張淇銘說，在「環島月月party」的系列造勢活動中，新竹縣將是明年9月的主打星，縣府預計推出：只要入住新竹縣指定旅宿就送青蛙石天空步道門票與峨眉湖遊艇搭乘5折的優惠券等。

新竹縣峨眉湖素以靜謐的湖水與群山相映成趣知名。（記者黃美珠攝）

靜謐的峨眉湖上。就連水鳥泅水也很美。（記者黃美珠攝）

張學良文化園區不管是張學良和趙四小姐的亂世愛情，還是三毛的浪漫一生，搭配原鄉部落，都平添整個園區的傳奇色彩。 （記者黃美珠攝）

尖石青蛙石天空步道遊客絡繹不絕。（記者黃美珠攝）

走在尖石青蛙石天空步道上，很多遊客都會感覺到「腳癢」的凌空刺激感。（記者黃美珠攝）

尖石青蛙石天空步道旁澎湃的瀑布。（記者黃美珠攝）

尖石司馬庫斯的櫻花美名遠播，明年櫻花季的住房也早就搶訂一空。（記者黃美珠攝）

司馬庫斯的櫻花美名遠播。（記者黃美珠攝）

司馬庫斯的巨木林也是必訪的秘境。（記者黃美珠攝）

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