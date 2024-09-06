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高雄海味中秋夯魚包開賣 只要市價一半

高市海洋局嚴選在地雄青的秋刀魚、魷魚、白蝦及虱目魚等產品，組合推出限量1500組「高雄海味夯魚包」。（圖由海洋局提供）

高市海洋局嚴選在地雄青的秋刀魚、魷魚、白蝦及虱目魚等產品，組合推出限量1500組「高雄海味夯魚包」。（圖由海洋局提供）

2024/09/06 13:15

〔記者洪臣宏／高雄報導〕限定高雄海味中秋夯魚包開賣！高市海洋局嚴選在秋刀魚、魷魚、白蝦、虱目魚等6項系列產品，推出1500組的「高雄海味夯魚包」，市價每組破千，限時優惠價只要500元，鮮美又實惠。

海洋局局長黃登福表示，為了讓市民在中秋期間享用高雄正港海味，特別選用高雄遠洋漁船捕獲的秋刀魚與魷魚，彌陀養殖的白蝦及虱目魚，由魷魚串燒、秋刀魚、白蝦、虱目魚肚、虱目魚丸、虱目魚香腸6項精選商品組成CP值超高的「高雄海味夯魚包」，非常適合煎、煮、烤、炸任何料理方式，也是適合小家庭中秋假期的料理食材。

他說，精選夯魚包組合除了讓民眾花小錢品嚐在地的水產品外，水產品高營養的優質蛋白質，更是在享用大餐之餘，身體亦無負擔。

海洋局指出，「高雄海味中秋夯魚包」活動採預購自取制，可至google表單訂購，取貨場次首場於9月11日（三）中午12點至下午1點半在鳳山行政中心前庭廣場；第二場於9月13日（五）下午2點半至4點在茄萣興達漁港漁夫市集；最終場則是在9月14日（六）下午2點半至4點在彌陀漁港海岸光廊。每場限量500組，倘未滿500組預購，開放現場民眾購買。

高雄海味夯魚包只要500元，為市價一半。（圖由高市海洋局提供）

高雄海味夯魚包只要500元，為市價一半。（圖由高市海洋局提供）

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